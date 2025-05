Près de 20 % des français regardent le sport illégalement, le piratage a encore de beaux jours devant lui

L'Arcom révèle qu'environ 1 français sur 5 regarde des contenus sportifs de façon illégale. Un chiffre qui ne semble pas près de baisser malgré les efforts de l'agence pour endiguer le phénomène.

Ce n'est pas un secret : regarder des rencontres sportives à la télévision se fait en partie par des moyens illégaux. C'est-à-dire sans payer les services de streaming qui possèdent les droits de diffusion, comme DAZN pour la Ligue 1 de football, entre autres. Trop cher, pas assez de matchs intéressants… Toutes les excuses sont bonnes pour justifier ce comportement, mais le résultat est le même. En France, la pratique est plutôt développée.

Le dernier rapport de l'Arcom, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dévoile qu'en 2024, 18 % des français ont regardé des contenus sportifs illégalement. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, le taux reste très stable puisqu'il était de 17 % en 2023. En revanche, on note des augmentations significatives sur plusieurs points. Par exemple, le recours à l'IPTV est en forte hausse : 41 % des utilisateurs s'en servent depuis moins d'un an, contre 26 % en 2023.

C'est le football qui reste le sport le plus piraté avec 5 % des français qui le regardent sans payer. La compétition la plus piratée est sans surprise la Ligue 1. L'Arcom révèle également un chiffre plus étonnant, à savoir que 60 % des gens regardant le sport sans payer sont abonnés à des plateformes légales telles que beIN Sport ou Canal+. De son côté, l'agence multiplie les actions pour lutter contre le phénomène et elle ne fait pas les choses à moitié.

L'an dernier, elle a ainsi bloqué 1769 noms de domaines relatifs à l'IPTV pirate, contre seulement 77 en 2023. Au total, ce sont 10006 blocages qui ont eu lieu depuis 2022 sur décisions et notifications de l'Arcom. D'après l'organisme, cela a fini par décourager 71 % des spectateurs illégaux, qui désormais n'ont plus recours à des services hors-la-loi. Rappelons également que la France aimerait mettre en place un délit de piratage sportif avec une amende très salée à la clé. Il ne concernerait pas les clients, mais ces derniers ne sont pas à l'abri d'un changement.