Préparez-vous à un gros changement sur Google Discover, s’informer ne se fera plus comme avant

Google va profondément modifier le fonctionnement de Discover, son onglet personnalisé d’actualités . Dans les prochaines semaines, il mettra en avant plus de contenus issus des réseaux sociaux, comme de la vidéo. Un chamboulement profond à la fois pour l’utilisateur ainsi que la presse.

Google Discover a profondément changé la manière dont on s’informe et aussi la façon dont les sites d’actualités traitent l’information. Une révolution de fond qui n’est pas près de s’arrêter, même si dans les prochaines semaines, de nouvelles règles du jeu vont être appliquées.

C’est dans un post de blog que Google a annoncé ces changements. Si les sites d’info auront toujours leur place dans le flux habituel, il y aura désormais plus de contenus en provenance de réseaux sociaux et de créateurs.

Google Discover veut mettre en avant les vidéos plutôt que l’écrit

Ainsi, en faisant défiler la plage Discover, il sera plus fréquent de tomber sur des vidéos de créateurs en provenance d’Instagram, de X ou de Youtube Short. Un aperçu de quelques secondes sera diffusé pour vous inciter à cliquer et voir le contenu proposé sur le site en question.

A lire aussi – Test Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL : dopés à l’IA, excellents en photo, ils ont tout pour plaire

Plus encore, Google va permettre à l’utilisateur de personnaliser encore plus son flux via un système d’abonnement. En tapotant sur le créateur ou le site d’info mis en avant, on accède à sa page qui regroupe tous les contenus ou articles ainsi que les réseaux sociaux qui lui sont liés. On peut s’abonner pour que les contenus apparaissent systématiquement dans notre onglet Discover. Une bonne façon de suivre assidument Phonandroid. Pour tout ce qui est UI, Google ne change rien.

Discover a pris énormément d’importance ces dernières années, au point même de forcer les sites d’actualités à revoir leur stratégie et leur titraille afin de faire mouche auprès des utilisateurs. Il faut dire que l’onglet de Google est presque devenu un réflexe pour bon nombre d’entre nous. Sur smartphone Android, il suffit de scroller vers la gauche à partir de l’écran d’accueil pour tomber dessus. Non seulement Google y place les actualités (ou sujets froids) populaires, mais aussi les sites sur lesquels vous avez l’habitude d’aller, ainsi que les sujets qui vous intéressent. Un véritable casse-tête aussi bien pour les sites d’actus que les créateurs de contenus qui doivent se plier aux règles parfois obscures de Google.