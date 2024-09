Préparez-vous à éditer vos albums d’une seule main dans Google Photos avec cette nouvelle fonction

Google Photos prépare une mise à jour qui facilitera l’utilisation des albums. Une nouvelle barre flottante est en cours de test pour simplifier le partage, l’ajout et l’édition des photos en une seule main.

Google Photos continue d’évoluer avec de nombreuses améliorations pour rendre l’application plus intuitive. Parmi les nouveautés récentes, on trouve un gestionnaire intelligent capable de supprimer les photos floues ou inutiles pour libérer de l’espace, ainsi qu’un éditeur vidéo à l’IA pour faciliter la création de vidéos. Dans cette même logique, Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour les albums : une barre flottante qui permet de simplifier l'accès aux commandes de partage et d'ajout de photos, tout en améliorant l'ergonomie pour une utilisation à une main.

La barre flottante est conçue pour optimiser l'utilisation à une main. Les boutons Partager et Ajouter des photos, actuellement situés en haut de l’écran, seront repositionnés vers le bas. Ceci rend leur accès plus pratique pour les utilisateurs, notamment lorsqu'ils tiennent leur téléphone d'une seule main. Alors que l’application propose désormais des outils d’édition plus avancés, comme la possibilité de retourner les images pour créer des effets visuels ou de redimensionner facilement les photos, cette nouvelle barre vient améliorer la navigation dans les albums. Elle rend la gestion des souvenirs plus intuitive et rapide.

La nouvelle barre flottante de Google Photos améliore l'ergonomie des albums

Cette nouvelle interface vise à résoudre un problème courant des utilisateurs de smartphones : la difficulté à atteindre les commandes en haut de l’écran lorsque l’on utilise le téléphone d’une seule main. Avec cette mise à jour, la barre flottante reste accessible en bas de l’écran et disparaît lorsque vous parcourez l'album, mais elle peut être ramenée en un simple mouvement de défilement vers le haut. Cela rend l’ajout et le partage de photos plus pratiques.

L’ajout d’un bouton Modifier directement dans la barre flottante représente également une amélioration importante. Certaines options d'édition, auparavant cachées dans des menus contextuels, sont désormais beaucoup plus accessibles. Cette nouvelle barre n'est pas encore disponible pour tous les utilisateurs, mais son déploiement semble imminent dans une prochaine mise à jour de Google Photos qui va rendre la gestion des albums plus rapide et intuitive.

Source : Android Authority