Avec ces nouvelles fonctions de l’éditeur vidéo de Google Photos, vous allez créer des vidéos pro en quelques clics

Google continue d'améliorer son application Photos avec des fonctionnalités plus intuitives. Après la refonte des outils de recherche, c’est au tour de l’éditeur vidéo de bénéficier d’une mise à jour importante. Cette nouveauté promet de rendre le montage plus simple et rapide grâce à l’IA.

Depuis plusieurs mois, Google Photos multiplie les améliorations pour rendre l’application plus pratique au quotidien. L’ajout récent de fonctionnalités comme la retouche d'images avec retournement horizontal ou encore l’optimisation intelligente du stockage montre la volonté de Google de répondre aux besoins variés de ses utilisateurs. En intégrant ces outils, l’appli devient de plus en plus performante pour gérer et modifier photos et vidéos facilement, tout en libérant de l’espace sur les appareils.

Dans cette dynamique d'amélioration, Google vient de lancer une nouvelle version de son éditeur vidéo, en cours de déploiement depuis le 23 septembre 2024. Cette mise à jour comprend non seulement une refonte de l’interface, mais aussi de nouveaux outils d’édition. Désormais, en plus de fonctionnalités comme la rotation d'image ou le recadrage, l’application propose des préréglages automatisés qui utilisent l’IA pour accélérer les processus de montage de vidéos, et faciliter ainsi les retouches rapides et professionnelles.

Google Photos introduit des préréglages IA pour l’édition vidéo

Le nouvel éditeur vidéo de Google Photos introduit un onglet “Préréglages”, qui utilise l'intelligence artificielle pour simplifier le montage. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs options comme “Basic cut“, qui permet de découper rapidement une vidéo et d’ajuster la luminosité ou la vitesse. D'autres préréglages incluent “Slow-mo” pour ajouter des ralentis ou “Track“, qui détecte et suit automatiquement le sujet principal à l’écran, créant ainsi des vidéos dynamiques où l’action reste toujours centrée sur ce dernier. Ces outils permettent d'obtenir des résultats professionnels en quelques clics, sans effort particulier.

Outre les préréglages IA, Google Photos revoit l’organisation des outils dans l’interface. Désormais, les fonctions essentielles comme la stabilisation, l’amélioration des couleurs ou la mise en sourdine sont placées au centre de l’écran, sous le nouveau carrousel d'options. De plus, le contrôle de la vitesse permet d’accélérer ou ralentir des scènes, tandis que l’outil “Export frame” a été déplacé pour offrir un espace de travail plus épuré. Enfin, l’outil de découpage a été amélioré pour une plus grande précision, permettant aux utilisateurs de couper les clips exactement là où ils le souhaitent. Ces modifications rendent maintenant l’édition des vidéos plus accessible et rapide, même pour les utilisateurs qui n’ont pas d’expérience en montage.