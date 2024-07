Google Photos détecte maintenant vos photos ratées avant de les supprimer, gain de place assuré !

Google déploie une mise à jour pour Photos. Cette dernière intègre un nouveau gestionnaire plus intelligent qui peut vous aider à libérer de l’espace de stockage virtuel. Pour cela, il sélectionne les photos floues, les captures d’écran inutiles et les vidéos trop volumineuses. Voici comment y accéder.

Toutes les mises à jour ne sont pas aussi spectaculaires. Quand Google déploie une mise à jour majeure pour Android qui change considérablement son utilisation, tout le monde en parle. Mais la firme améliore en continu toutes ses applications les plus populaires. Gmail. Maps. Contacts. Play Store. Wallet. Et bien sûr Photos. Cette dernière a bénéficié récemment de plusieurs améliorations dont certaines ont été relayées sur notre site : la nouvelle façon de partager des souvenirs avec nos proches et le nouveau créateur de vidéo intégré.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté que Google a déployée ces derniers jours. Si vous installez la dernière mise à jour de Photos, numérotée 6.91.0, vous disposez d’une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à gérer votre espace de stockage. Une fonction qui sera particulièrement utile pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à Google One et qui doivent se contenter des 15 Go offerts par la firme de Mountain View pour leurs documents, leurs photos et leurs mails.

Google Photos a de nouvelles suggestions pour libérer du stockage

Cette fonctionnalité est le « nouveau gestionnaire d’espace de stockage ». Ce gestionnaire se veut plus intelligent que le précédent qui proposait simplement de scanner votre disque dur virtuel, d’afficher l’espace que chaque fichier monopolise et propose de supprimer les plus encombrants. Maintenant, le système est plus évolué, puisqu’il propose un nettoyage plus intelligent. Google Photos scanne vos contenus et vous suggère de supprimer certains d’entre eux.

Il s’agit notamment des photos floues, des captures d’écran et des photos ou vidéos très volumineuses. Il y a une condition à cela : vous devez avoir synchronisé vos photos et vidéos avec votre espace de stockage en ligne. Notez aussi que le gestionnaire d’espace de stockage est également connecté à Google Drive et à Gmail. Pour accéder à ce nouveau gestionnaire d’espace, voici la procédure à suivre :