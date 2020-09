Précommande PS5 : Microsoft tacle Sony face au mécontentement des joueurs

C’était l’une des grandes surprises de la soirée PlayStation : Sony a ouvert les précommandes de la PS5 et de la PS5 Digital Edition directement après le livestream. Sans crier gare. Sans avertir. Une stratégie qui a provoqué la colère des joueurs et un ralentissement des sites marchand. Une décision moquée sur les réseaux sociaux par Microsoft qui a choisi de ne pas précipiter le lancement. Et c'est mérité.

Hier soir, à Redmond (et Issy-les-Moulineaux), on ne devait pas beaucoup se marrer entre 22 heures et 22 heures 30. L’événement en ligne de Sony multipliait les annonces de jeu (même s'il n'y avait pas beaucoup de dates de sortie). Nous avons suivi avec vous le livestream de cette conférence de lancement avec vous. Et nous avons publié plusieurs articles sur les accessoires, les jeux présentés, dont Final Fantasy XVI de Square-Enix, et sur le PlayStation Plus Collection.

Mais c’est surtout le prix et la date de disponibilité qui ont retenu le plus l’attention. 499 euros pour la PS5. 399 euros pour la PS5 Digital Edition. Disponible le 19 novembre en France. Et en précommande… dès le soir même ! Branle-bas de combat chez les joueurs qui se sont rués sur les boutiques en ligne, dont Boulanger, Darty, Fnac et Amazon. Avec quelques problèmes techniques face à l’affluence de clients fiévreux et des stocks qui s’amenuisent en quelques instants. La disponibilité prévisionnelle est passée sur Amazon en 2021 dès ce matin. Et là, un rictus est apparu sur le visage de certains employés de Microsoft.

Trop de précipitation attire les problèmes

Dans un message publié sur Twitter, la firme de Redmond rappelle aux joueurs intéressés par une Xbox Series X ou Series S (mais aussi aux partenaires commerciaux) qu’ils ont le temps de se préparer au lancement des précommandes de ses deux consoles. Elles démarreront le 22 septembre pour une commercialisation le 10 novembre dans 36 pays (Sony lance la console le 12 novembre dans une poignée de pays et une semaine plus tard dans les autres). C’est clair. C’est simple. Même si nous ne savons pas vraiment comment les stocks vont réagir le 22 septembre.

Pre-order 👉 September 22 Worldwide launch in 36 countries 👉 November 10 Hype 👉 9000+ (don’t worry – we’ll let you know the exact time pre-orders start for you soon) pic.twitter.com/SLUrrtszyN — Xbox (@Xbox) September 17, 2020

Même si vous n’êtes pas très Xbox, Microsoft a raison d’appuyer là où ça fait mal. Et voici pourquoi. En juillet dernier, Eric Lempel, vice-président en charge du marketing et de PlayStation Network, accordait une interview à Geoff Keighley, journaliste américain et présentateur de The Game Awards. Vous pouvez retrouver cette interview en fin de cet article. Le cadre affirme dans ce document que Sony laisserait à ses joueurs le temps de réfléchir avant de lancer les précommandes.

Cette déclaration faisait suite à des rumeurs qui affirmaient que la firme japonaise lancerait des précommandes flash sur Amazon, sans crier gare et sans prévenir. Eric Lempel affirmait alors que ce n’était pas la stratégie de Sony. Et pourtant, c’est exactement comme cela que ça s’est passé (sauf que ce n’était pas que sur Amazon). Gros bug. Cafouillage. Ou précipitation ?