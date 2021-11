Halo Infinite sur Xbox Series X : procurez-vous le jeu en précommande à 49 €

Annoncé pour le mercredi 8 décembre 2021, Halo Infinite fait l'objet d'une offre de précommande chez Leclerc. Avant sa sortie nationale, le jeu sur Xbox Series X peut être acquis à seulement 49 euros sur le site de l'enseigne de la grande distribution.

Six ans après Halo 5: Guardians, le nouvel opus de la saga Halo sort officiellement le 8 décembre 2021. En attendant la sortie nationale, le jeu intitulé Halo Infinite est disponible en précommande moins cher chez Leclerc.

Alors que la plupart des revendeurs français proposent le jeu à 69,99 euros (Fnac, Amazon, Cultura ou encore Cdiscount), l'enseigne de la grande distribution permet à ses clients de se procurer Halo Infinite sur Xbox Series X à 49 euros sur son site en ligne ; ce qui est plutôt une bonne affaire.

Considéré comme un jeu vidéo de tir à la première personne et développé par 343 Industries, Halo Infinite est notamment centré sur le Master Chief qui est prêt à combattre l'ennemi le plus impitoyable qu'il n'ait jamais affronté. De son côté, le joueur repart à zéro, entre dans l'armure du plus grand héros de l'humanité pour vivre une aventure épique et explore enfin l'ampleur de l'anneau de Halo lui-même. Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici la bande-annonce.