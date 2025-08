Pourquoi regarder la route quand un écran de 55 pouces le fait pour vous ? Cette vidéo a la réponse

Une vidéo d’un salon automobile a relancé le débat sur les écrans XXL dans les voitures. Cadillac pousse le concept à l’extrême avec une dalle géante et une caméra HD intégrée. Mais est-ce vraiment utile ?

Toujours pas remis du volant rond de Tesla ou des pare-brise à réalité augmentée qui débarquent chez les fabricants de voitrues ? Attendez de voir ce que propose Cadillac. Le constructeur américain continue de miser sur le grand spectacle technologique, même sur ses modèles thermiques. Dans une époque où les marques rivalisent pour réinventer l’interface conducteur, certains franchissent un cap. Et parfois, ça surprend.

Une courte vidéo postée sur X montre le tableau de bord du Cadillac Escalade 2025, équipé d’un écran incurvé de 55 pouces et d’une caméra HD embarquée. Présentée à l’AutoExpo2025, la séquence met en avant une qualité d’image qui dépasse même ce que perçoit l’œil humain, selon le post d’origine. En réalité, il s’agit d’une dalle OLED couvrant tout le tableau de bord, couplée à un système de caméras Surround Vision. Le retour visuel est diffusé en direct sur cette dernière, mais certains internautes pointent son usage limité : pas de traitement d’image en cas de pluie, pas de fonctions autonomes.

2025 Cadillac escalade's 5.5-inch high-definition dashboard camera captures the road with crystal clarity-highlighting details even your eyes might miss.

