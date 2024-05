Cadillac fait son grand retour en France avec l’Optiq 2025, un SUV électrique de luxe

Annoncé l'an dernier par la direction de General Motors, le retour de Cadillac en Europe et en France est désormais une réalité. Le constructeur de Detroit a dévoilé la Cadillac Optiq 2025, un SUV électrique compact qui promet 600 km d'autonomie. Nous l'avons découvert en avant-première à Paris.

31 décembre 2015. C'est à cette date que Chevrolet a cessé de vendre ses véhicules neufs en France, avant que General Motors enchaîne avec la vente d'Opel et de Vauxhall au groupe PSA Peugeot Citroën en 2017, quittant ainsi totalement le marché européen. Et c'est en plein cœur de Paris, à deux pas de l'opéra Garnier que General Motors nous a donné rendez-vous pour célébrer son grand retour en France avec la marque Cadillac. Un quartier qui accueille aussi son centre d'expérience phare baptisé Cadillac City, qui pour l'anecdote, se trouve à deux pâtés de maisons du Cupra City Garage de la Madeleine.

L'occasion également de découvrir le premier modèle électrique qui sera commercialisé dans l'hexagone. Et surprise, cela ne sera pas le Cadillac Lyriq, ce SUV de pratiquement cinq mètres Cadillac capable de parcourir 500 km sur une seule charge, mais le Cadillac Optiq qui lui grille la politesse. Ce dernier a été dévoilé au début du mois au Salon de l'auto de Pékin et vient se positionner en face de la Tesla Model Y, non sans revendiquer un positionnement plus luxueux.

Cadillac Optiq, un SUV coupé électrique et compact

Plus long que son compatriote (4,82 mètres contre 4,75 mètres), le Cadillac Optiq arbore un design très proche du Cadillac Lyriq avec sa calandre en cristal noir qui rappelle les anciens modèles de la marque plus que centenaire, mais aussi des productions plus récentes telles que le Cadillac Lyriq bien sûr, ou encore le Cadillac XT4. À l'avant, on remarque de multiples LED au sein des projecteurs et des clignotants verticaux. Les flancs sont lisses avec des poignées de porte affleurantes pour favoriser l'aérodynamique si importante pour les véhicules électriques. Enfin, l'arrière emprunte aux SUV coupés avec là encore des feux verticaux scindés en deux parties, et des porte-à-faux réduits. En termes de dimensions, si le Cadillac Optiq se positionne sur le segment des SUV compacts, ce n'est pas non plus une petite voiture. Jugez-en plutôt : 4,82 mètres de long, 1,91 mètre de large et 1,64 mètre de haut.

Un grand écran incurvé de 33 pouces

Dans l'habitacle, l'ambiance se veut high-tech et bien éloignée du caractère épuré à l'extrême de la Tesla Model Y. On note d'ailleurs que le constructeur a choisi de conserver moult boutons physiques, notamment les commandes de climatisation. L'ambiance à bord est moderne à grand renfort d'éclairage d'ambiance et d'écran. À ce titre, celui du Cadillac Optiq en met plein la vue avec sa dalle incurvée de 33 pouces de diagonale, et une résolution très élevée de sorte à ne pas voir les pixels même en collant le nez dessus.

Pour le système d'exploitation, Cadillac s'est tourné vers Google Automotive. On retrouve ainsi les classiques tels que Google Maps, Google Assistant et bien sûr le Google Play Store pour télécharger des applications. Nous avons pu manipuler l'interface qui fait preuve d'une belle fluidité et d'une intégration bien pensée pour profiter de toute la surface dédiée à l'infodivertissement. Par ailleurs, c'est AKG qui signe la partie audio avec 19 haut-parleurs qui sont répartis dans tout l'habitacle pour profiter des morceaux encodés en Dolby Atmos.

Cadillac s'inscrit dans la tendance actuelle et met en avant le développement durable au sein de l'Optiq, qui bénéficie de garnitures tissées à partir de fils issus de matériaux 100 % recyclés. De la même façon, les placages PaperWood sont composés à la fois de bois de tulipe et de papier recyclé avec un effet plutôt réussi. Même les rangements dans les portières sont habillés de feutrine renforçant encore la qualité perçue à bord. L'équipement du Cadillac Optiq promet d'être extrêmement complet avec notamment des sièges avant (en faux cuir Cuir à base de PVC/TPO) chauffants et ventilés, un volant chauffant en cuir, ou encore la climatisation automatique bi-zone et un rétroviseur numérique de série.

Grâce à l’empattement de 2,95 mètres, Cadillac annonce la meilleure capacité de stockage et d'espace au deuxième rang de la catégorie. Une sensation d'espace qui est d'ailleurs renforcée par le grand toit panoramique en verre.

300 ch et jusqu'à 480 km d'autonomie pour le Cadillac Optiq

Alors que la Tesla Model Y se décline dans des versions propulsion et quatre roues motrices, le Cadillac Optiq sera uniquement disponible avec une transmission intégrale avec ses deux moteurs électriques dans nos contrées. Contrairement à la Chine qui aura elle aussi droit à une déclinaison à un seul moteur arrière.

Avant de parler chiffres, sachez que les valeurs annoncées ci-dessous concernent le modèle lancé outre-Atlantique. Celles-ci sont donc susceptibles de changer d'ici la commercialisation du Cadillac Optiq en France.

Les deux moteurs électriques développent une puissance de 300 ch et 481 Nm de couple instantané. Ils sont alimentés par une batterie de 85 kWh qui devrait conférer jusqu'à 480 km d'autonomie au Cadillac Optiq. Pour ce faire, la SUV électrique pourra notamment compter sur sa ligne de coupé, des pneus à faible résistance ou encore un système de récupération de l'énergie au freinage. Paramétrable via une une palette dédiée sensible à la pression située sur le volant, il autorise la conduite à une pédale et jusqu'à l'arrêt total du véhicule.

Plusieurs modes de conduite sont proposés avec d'une part le mode Tour qui est conçu pour une utilisation quotidienne, le mode Sport pour une conduite plus dynamique avec une direction renforcée, le mode Neige/Glace pour éviter le patinage des roues en hiver et enfin un mode personnalisé My Mode.

Cadillac n'a communiqué aucune information sur les performances du Cadillac Optiq. Il faudra donc encore attendre pour connaître le temps pour le 0 à 100 km/h ou la vitesse de pointe. De la même façon, nous avons interrogé les représentants de la marque à propos de la recharge. Le SUV électrique acceptera une puissance en pic de 150 kW et 10 minutes de charge permettront de parcourir 126 km. Quid du temps nécessaire pour recharger de 10 à 80 % ? Nous ne le saurons pas non plus. D'autre part, le Cadillac Optiq est équipé de série d'un chargeur embarqué de 11 kW pour la recharge en courant alternatif sur une Wallbox compatible. Il sera possible de l'équiper d'un chargeur de 22 kW en option. Là encore, la marque n'a pas communiqué de temps de recharge indicatif.

Cadillac n'a pas oublié les aides à la conduite. À l'image des équipements de série, celles-ci seront également nombreuses. À l'exception notable de la conduite autonome Super Cruise basée sur les cinq radars à l'avant et à l'arrière et les caméras. Celle-ci reste réservée aux clients des États-Unis et du Canada pour le moment. En Europe, le Cadillac Optiq disposera de série de la conduite autonome de niveau 2, du régulateur de vitesse adaptatif, de l'aide au maintien dans la voie, de la surveillance des angles morts, du stationnement automatique amélioré (pratique pour un véhicule de 4,82 mètres) ou encore de l’avertissement anti-collision.

Enfin, avec un empattement plus court de 15 centimètres par rapport au Cadillac Lyriq, le constructeur promet un véhicule qui sera plus maniable. À vérifier lors de nos tests en amont de la commercialisation du Cadillac Optiq qui pourrait se décliner dans deux versions Luxe et Sport comme aux États-Unis. Une commercialisation qui devrait d'ailleurs intervenir au mieux à la fin de l'année, ou début 2025. Sans surprise, aucun tarif n'a été communiqué pour le moment, les représentants de Cadillac se sont contentés de déclarer qu'il sera compétitif. Outre-Atlantique, le Cadillac Optiq sera commercialisé à partir de 54 000 dollars hors taxes et frais de distribution. À titre de comparaison, le Tesla Model Y est proposé chez nous à partir de 51 990 € dans sa version quatre roues motrices équivalente. Cadillac ira-t-elle jouer la guerre des prix ou se positionner comme une alternative plus haut de gamme. Les prochains mois nous le diront.