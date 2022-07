Pourquoi NordVPN fait un tabac en ce moment auprès des internautes

Un bon VPN est incontournable pour votre sécurité sur Internet, mais il n'est pas suffisant à lui seul. C'est pourquoi NordVPN propose une suite complète de solutions pour rester couvert en toute circonstance.

DÉCOUVRIR LES OFFRES NORDVPN

Dans le contexte d'un web de plus en plus risqué, les internautes ont pris conscience de l'importance de sécuriser leur trafic Internet ainsi que leurs données personnelles. Un solide chiffrement s'avère indispensable si vous souhaitez protéger votre activité en ligne et vous mettre à l'abri des regards indiscrets. C'est tout l'intérêt d'un bon VPN.

Ce genre d'outil est aussi un moyen infrangible de faire sauter les blocages géolocalisés et ainsi retrouver une totale liberté sur Internet. Pour vos vacances, n'oubliez surtout pas de sortir couvert. NordVPN, l'un des meilleurs VPN du moment propose une offre intégrant plusieurs options pour votre sécurité.

Un VPN, mais pas que

NordVPN propose depuis un moment plusieurs autres fonctionnalités pour accompagner à son offre VPN de base. Vous avez la possibilité d'inclure les solutions NordPass et NordLocker dans votre abonnement. De quoi s'agit-il ?

Le premier est un gestionnaire de mot de passe sécurisé. Il sert de coffre-fort pour conserver tous vos mots de passe en un seul endroit pour ensuite les utiliser sur tous vos appareils. NordLocker quant à lui est un service de Cloud chiffré pour sauvegarder vos données importantes en ligne.

Rien ne vous empêche de souscrire au VPN de base pour seulement 2,89 € par mois. Mais si vous souhaitez inclure les autres fonctionnalités, le pack NordVPN est accessible à partir de 3,49 € par mois. La formule la plus accessible est celle de 2 ans. Les différentes options se présentent comme suit.

NordVPN (VPN + protection antivirus) : 2,89 € par mois pour 24 mois.

NordVPN + NordPass (gestionnaire de mots de passe) : 3,49 € par mois pour 24 mois.

NordVPN + NordPass + NordLocker (1 To de stockage Cloud) : 4,69 € par mois pour 24 mois.

DÉCOUVRIR LES OFFRES NORDVPN

Les caractéristiques de NordVPN

NordVPN protège vos activités en ligne grâce à un chiffrement AES-256. Le protocole VPN utilisé par le service est NordLinx qui est basé sur le tunnel WireGuard. NordVPN dispose par ailleurs de plus de 5000 serveurs. Vous pouvez vous connecter depuis pas moins de 60 pays.

Avec un seul compte, l'utilisateur peut se connecter sur 6 appareils différents. Il est donc possible de l'utiliser simultanément sur un smartphone, une tablette, un PC ou encore sur une TV connectée. Vous pouvez également partager le même compte avec vos proches.

NordVPN vous protège contre les menaces en ligne grâce à son antivirus intégré et au un scanner de vulnérabilité. Comme expliqué plus haut, vous avez aussi des options pour profiter d'un gestionnaire de mots de passe, mais aussi d'un stockage Cloud sécurisé de 1 To.