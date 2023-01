Pourquoi l’obligation du port USB-C n’est pas synonyme de chargeur universel

Non, le passage à l'USB-C ne nous rapproche pas vraiment de l'adoption d'un chargeur universel. Au-delà de la norme USB-C, de nombreuses technologies de charge propriétaires différentes se font concurrence sur le marché.

En 2022, l'Union européenne a décidé d'imposer le port USB-C à partir du 28 décembre 2024 sur de nombreuses catégories d'appareils électroniques, dont les smartphones. Cette nouvelle législation doit permettre d'éviter les casse-têtes aux consommateurs, qui doivent parfois jongler entre les chargeurs et les câbles pour pouvoir recharger leurs terminaux. La cible est bien entendu Apple, qui équipe ses iPhone d'une prise propriétaire Lightning incompatible avec les autres normes.

L'UE estime que cette décision va contribuer à l'existence d'un chargeur universel capable de charger tous nos appareils, ce qui serait une bonne nouvelle pour l'environnement et pour les utilisateurs (que ce soit d'un point de vue pratique et économique). Mais il n'est pas sûr que l'on se retrouve prochainement à n'utiliser qu'un chargeur. Car même en rendant l'USB-C obligatoire, les expériences seront loin d'être unifiées.

USB-C ou non, chaque chargeur est unique

C'est ce que démontre DXOMARK dans un nouveau test. Nous citons régulièrement la société pour ses reviews d'appareil photo et d'écran pour smartphone, elle dispose également d'un protocole de test pour la recharge. Les résultats de son expérience sont clairs : même s'ils reposent tous sur l'USB-C, les smartphones bénéficient de performances de charge très différentes en fonction des technologies de recharge utilisées.

Autrement dit, pour profiter des pleines capacités de nos mobiles, il faut presque toujours utiliser le chargeur de sa marque. Par exemple, le Xiaomi 12 Pro est annoncé par le constructeur à une puissance de charge de 120W. DXOMARK a réussi à atteindre un pic de 105W avec le chargeur original, mais est resté bloqué à 22W en utilisant celui du Pixel 6, à 19W avec celui de l'OPPO Find X5 et à 16W avec celui du Galaxy S22 Ultra.

Les chargeurs conçus par les fabricants de smartphones sont développés uniquement pour offrir les meilleures performances aux appareils de sa marque. De plus, les chargeurs de constructeurs tiers comme Belkin ou Anker ne parviennent pas non plus à se mettre au niveau des chargeurs originaux. Pour vraiment jouir de l'expérience de charge communiquée par les fabricants, nous pouvons donc oublier le fantasme du chargeur universel.

Source : DXOMARK