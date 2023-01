Netflix veut contrôler le partage de compte, la première voiture électrique de Xiaomi en fuite, c’est le récap

La première voiture électrique de Xiaomi se montre dans un visuel, Netflix laisse planer le doute sur le contrôle du partage des comptes et One UI 5.1, la surcouche des Galaxy S23, se fait attendre, c’est le récap !

C’est l’heure du récap de la journée du 30 janvier 2023. Aujourd’hui, nous avons une voiture électrique d’un constructeur connu pour ses smartphones, une plateforme de streaming qui n’aime pas trop le partage de comptes ainsi qu’une surcouche d’un téléphone très attendu. Attachez vos ceintures !

Netflix veut savoir si vous partagez votre compte

En 2023, il ne sera plus possible de partager un compte Netflix avec un parent ou ami. La plateforme veut en effet mettre fin à cette pratique qui lui coûte beaucoup d’argent. Toutefois, sa méthode pour traquer les fraudeurs reste encore un mystère. L’UFC Que Choisir a pourtant une idée du processus : Netflix pourrait tout simplement scruter votre adresse IP. Rassurez-vous, les contrevenants ne verront pas tout de suite leur facture augmenter. Là encore, la marque joue le suspense. En tout cas, il faudra faire une croix sur le partage de compte.

Lire – Netflix : voici comment vous serez contrôlé quand vous voudrez partager votre compte

La voiture électrique de Xiaomi montre le bout de son capot

La voiture électrique de Xiaomi, cela fait un bail qu’on en entend parler. En 2023, le constructeur pourrait se décider à nous en dire un peu plus. Sur Weibo, le réseau social phare de Chine, des premiers clichés du véhicule ont été aperçus. Comme on peut le voir, il s’agira d’une berline semblable à ce que fait déjà la concurrence. Son nom a aussi été dévoilé : elle se nommerait la MS11.

Lire – Xiaomi MS11 : voici à quoi ressemble la première voiture électrique du constructeur

Tout ce qu’on sait sur One UI 5.1, la nouvelle surcouche de Samsung

Les Galaxy S23 devraient être présentés lors de l’événement Unpacked de Samsung mercredi prochain. Les smartphones devraient embarquer la nouvelle surcouche du constructeur : One UI 5.1. Bien évidemment, celle-ci a déjà fuité de partout. Nous vous avons compilé les nouveautés dans un article dédié : Accès rapide au format RAW, plus d’Emojis, remaniement de l’interface… on vous dit tout !

Lire – One UI 5.1 : découvrez toutes les nouveautés de la mise à jour des Galaxy S23