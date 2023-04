Bitcoin, ethereum et altcoins : pourquoi le cours des cryptomonnaies remonte en flèche ?

Un bitcoin à plus de 30 000 dollars, un ethereum à plus de 2000 dollars, on n’avait pas vu cela depuis plus d’un an. Comment expliquer que le marché des cryptomonnaies semble retrouver de la vigueur alors que beaucoup d’indicateurs économiques ou sociaux sont négatifs, voir pessimistes ? Phonandroid fait le point.

L’année 2022 a été sanglante pour les investisseurs en cryptomonnaie. Dans un marché déjà baissier (bear market), le cours des altcoins a plongé jusqu’à -90% sur certains tokens. Le top 10 a été malmené, souffrant des scandales de Terralabs, FTX ou Celsius. Bitcoin, le roi des cryptomonnaies a emporté avec lui les autres cryptomonnaies alors que les gouvernements cherchent à réguler ces marchés décentralisés, que l’inflation s’envole, que le cout de l’énergie et des matériaux explose.

Il y a peu, la légende vivante de l’investissement Warren Buffet persistait à critiquer le bitcoin, le comparant à un jeton de casino. Et pourtant le marché des cryptomonnaies connait une véritable euphorie ces dernières heures. On vous explique pourquoi.

Cours du bitcoin en dollars, ses 7 derniers jours (source : CoinMarketCap)

Pourquoi le bitcoin remonte ?

Autour de 16 000 dollars en début d’année, le bitcoin a franchi le cap des 30 000 dollars depuis le 11 avril. Une côte exceptionnelle que le roi des cryptomonnaies n’avait pas côtoyée depuis juin 2022. Sur ces sept derniers jours, le bitcoin réalise une croissance de plus de 8% alors que la conjoncture n’est pas florissante, malgré l’arrivée du printemps. Les États-Unis et l’Europe souhaitent réguler le marché. L’inflation plombe les économies, la guerre en Ukraine persiste, le marché des énergies s’envole… Rien de bien joyeux.

Malgré les scandales financiers d’un FTX ou TerraUSD/Luna, la pression des banques conventionnelles sur ses clients, les velléités de régulation des gouvernements, les cryptos tiennent. Avec la volatilité extrême de ses derniers mois, certains ont tout vendu, mais beaucoup « HODL » (= Hold On for Dear Life » c’est-à-dire «Ne pas vendre, comme si sa vie en dépendait »). Les investisseurs ont davantage confiance dans le bitcoin, encore plus que dans les altcoins. On les appelle « bitcoin maximalistes ». Ils croient dans le concept de blockchain (décentralisation, autorégulation…) et particulièrement dans le projet Bitcoin (ancienneté, rareté…). La guerre en Ukraine a même accéléré l’adoption du bitcoin directement et indirectement.

Face à des monnaies FIAT (devises émises par chaque État) qui se dévaluent avec l’inflation galopante et le bon vouloir des banques centrales, tout le monde cherche une valeur refuge pour préserver son capital. Traditionnellement, la pierre (immobilier) et les métaux précieux revendiquaient ce titre de valeur refuge. L’or a pris +50% en dollars et même +70% en euros, en l’espace de 5 ans. Mais conserver des Napoléons ou des lingots est risqué. Tout le monde ne peut pas creuser un trou au fond de son jardin. Les cryptos sont plus liquides.

Des cryptomonnaies indexées sur l’or comme le Paxogold ont alors vu le jour. Mais les investisseurs préfèrent encore le roi des cryptos, l’indétrônable bitcoin et ses 586 milliards de dollars capitalisation. Les partenariats créés avec des entreprises, des banques ou des pays assoient chaque jour davantage la pérennité du bitcoin et la stabilité de son réseau.. Par ailleurs, depuis quelques années, le cours du BTC est calqué sur celui du NASDAQ. Comme le NASDAQ reprend du poil de la bête, le bitcoin en profite. Les experts se prennent déjà à espérer un rebond au-delà des 35 000 dollars et le déclenchement d’un bull run. Est-ce enfin le développement des cryptomonnaies ? En début d’année, des experts avaient déjà prophétisé un bitcoin à plus de 100 000 dollars…

Pourquoi Ethereum remonte ?

La réussite du roi des cryptos (BTC) profite bien évidemment à tout le marché crypto et notamment à ethereum, son digne vassal. L’optimisme autour de l’ether s’explique pour des raisons techniques et psychologiques. Techniques tout d’abord, car le réseau Ethereum a réussi sa mise à jour Shapella. Shapella est en fait la contraction de deux mises à jour distinctes Shanghai et Capella. Cette update est une étape intermédiaire conduisant au passage d’un réseau PoW (preuve de travail) à un réseau PoS (preuve d’enjeu). En des termes plus simples, le réseau ethereum va devenir une blockchain plus écologique, car beaucoup moins gourmande en énergie.

Les blockchains reposent généralement sur le PoW (comme Bitcoin) et nécessitent des calculs très complexes pour valider les transactions. Avec le PoS, une opération sera confirmée par un validateur (ordinateur ou groupes d’ordinateurs) qui jouit d’une bonne réputation sur le réseau. En clair, chaque nouvelle mise à jour réussir prouve qu’Ethereum va réussir sa transition et donc être plus fort.

Au-delà de la progression de la mutation du réseau Ethereum, la mise à jour Shapella agit directement sur les investisseurs. Elle permet aux détenteurs d’ETH de retirer leurs fonds. Il faut en effet se rappeler que les ethers étaient bloqués depuis The Merge (amorçage de la transition), c’est-à-dire septembre 2022. C’est là que la psychologie entre en jeu. Plusieurs experts s’attendaient à une contraction du marché. Les possesseurs d’ETH auraient pu craindre qu’il était urgent de vendre, car le marché des cryptos est maussade depuis plusieurs mois.

La vente massive d’ethers aurait fait fondre la côte de la cryptomonnaie. Et apparemment, c’est le scénario inverse qui se produit. Les investisseurs petits comme gros sont optimistes puisque le cours a dépassé la barre des 2000 dollars juste après l’annonce Shapella. Depuis, elles diminuent doucement, mais demeurent au-dessus des 2000 dollars au moment où nous écrivons ces lignes.

Vers la fin du marché sanglant dans les cryptos ?

Phonandroid ne possède pas de boule magique ou de pouvoirs de Docteur Strange. Nous ne pouvons pas donner des indications à court terme et encore moins à moyen terme. Le marché des cryptomonnaies est réputé pour sa volatilité : c’est les montagnes russes dans les cryptomonnaies. Dans tous les cas, la santé du BTC et de ETH profite également aux altcoins. Les prises de position de la FED et du gouvernement américain seront encore décisives pour casser les hésitations des cryptomonnaies.

Nb : cet article journalistique n’est en rien un conseil financier.