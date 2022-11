Le marché des cryptomonnaies s’effondre, le Bitcoin tombe à son niveau le plus bas depuis 2 ans

La capitalisation du marché mondial des cryptomonnaies est au plus mal. Celle-ci est passée sous la barre des 800 milliards de dollars pour la première fois en 691 jours ou depuis le 30 décembre 2020.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la valeur des principales cryptomonnaies est en chute libre, mais cet effondrement a récemment été accéléré par les déboires de FTX, l’une des plus célèbres plateformes de gestion des cryptomonnaies. Pour ne rien arranger, la bourse d'échange a même été victime d'un piratage, puisque des transactions financières douteuses ont été opérées sur les comptes de l'entreprise.

La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a chuté de 5 % entre le 14 novembre et le 21 novembre, atteignant un montant de 795 milliards de dollars. Cependant, le sentiment général est bien pire, si l'on considère que cette valorisation est la plus basse observée depuis décembre 2020. La plupart des actifs numériques continuent donc de ressentir les effets secondaires négatifs de la faillite de FTX, qui a ébranlé la confiance des investisseurs dans le secteur dans son ensemble.

Le Bitcoin et l’Ethereum voient leur valeur chuter

L'Ether s'échangeait récemment sous son plus récent support de 1 200 dollars. La deuxième plus grande crypto en valeur de marché a chuté de près de 10 % depuis son pic de 1 275 dollars la semaine dernière pour atteindre moins de 1 100 dollars plus tôt dans la journée. L'Ether a sous-performé le Bitcoin au cours des deux dernières sessions, en partie à cause de la spéculation selon laquelle une partie des 663 millions de dollars retirés de FTX lors de sa faillite était constituée d’Ether. En effet, il semblerait que la personne qui a dévalisé la FTX était l'un des plus gros détenteurs d'Ether au monde, avec un butin d'environ 288 millions de dollars.

De son côté, le Bitcoin connait également une période sombre. La cryptomonnaie la plus populaire s’échangeait récemment à moins de 16 000 dollars, bien loin de son record de près de 69 000 dollars atteint en novembre 2021. Le sort du bitcoin a une fois de plus dicté la direction du marché des altcoins, la grande majorité des tokens s'échangeant dans le rouge pour la journée, les traders sortant du marché en prévision de nouvelles baisses.