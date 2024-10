L'Anker Nano II est un chargeur rapide USB-C qui recharge votre smartphone, tablette ou ordinateur portable à la vitesse de 65W, et ce, pour moins de 25 €. Il est également disponible en 100W pour ceux qui en veulent plus.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER CE CHARGEUR (65W)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER CE CHARGEUR (100W)

Avec la vente des smartphones sans chargeur qui tend à se généraliser, de nombreux utilisateurs se tournent vers des chargeurs universels capables pour refaire le plein de leurs appareils à la bonne vitesse. Plus la puissance de charge est grande, mieux cela vaut si vous souhaitez garder le même chargeur pour vos futurs smartphones.

Avec sa puissance de 65W, l'Anker Nano II (735) offre suffisamment de puissance pour alimenter la plupart des smartphones récents à une bonne vitesse. Par exemple, le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 16 Pro Max ne dépassent pas les 45W de puissance (encore moins pour l'iPhone).

Dans le cadre des Jours Flash Prime, Amazon propose ce chargeur rapide à seulement 24,99 € au lieu de 49,99 €. Il est donc à moitié prix. Et si vous craignez de ne pas pouvoir bénéficier de ce bon plan si vous n'êtes pas un membre Prime, il suffit de vous inscrire et de profiter de la période d'évaluation gratuite de 30 jours.

Rechargez jusqu'à 3 appareils simultanément

L'avantage de l'Anker Nano II (735) est qu'il dispose de trois ports malgré sa petite taille. Vous pouvez ainsi charger simultanément jusqu'à 3 appareils. Il dispose en effet de deux ports USB-C et d'un port USB-A. En fonction du câble que vous utilisez, il est ainsi possible de charger n'importe quel type d'appareil.

Des iPhone aux smartphones Android les plus récents, en passant par les tablettes et ordinateurs portables (MacBook y compris), rien ne lui échappe. Et si vous avez besoin de plus de puissance, ce chargeur est également disponible en version 100W. Celle-ci est à 45,99 € au lieu de 89,99 €.

Le chargeur de 100W permet de charger les smartphones compatibles encore plus rapidement ou encore de bénéficier d'une meilleure vitesse pour chaque appareil lorsque vous en chargez plusieurs simultanément.