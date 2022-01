Pour les soldes d’hiver, cet écran PC gamer Alienware profite de 180 € de remise

Pour les soldes d'hiver, l'écran PC Dell Alienware AW2521H fait l'objet d'une grosse réduction de 180 euros. C'est du coté de l'enseigne en ligne Rue du Commerce qu'il faut se rendre pour profiter de ce nouveau bon plan qui permet de l'acheter à 499,90 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les soldes d'hiver continuent et il est possible de faire de belles affaires, notamment dans le cadre de la deuxième démarque. On peut par exemple s'équiper de l'écran gaming Dell Alienware AW2521H pour 499,90 € au lieu de 679,90 € en temps normal. Ce qui représente une réduction non négligeable de 180 euros. C'est sur le site du e-commerçant Rue du Commerce qu'il faut se rendre pour en profiter.

Pour en venir aux caractéristiques de cet écran PC gamer, on retrouve une dalle IPS d'une diagonale de 24,5 pouces définition Full HD 1920 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 360Hz et un temps de réponse de 1 ms et une couverture colorimétrique sRVB de 99 %. Il est en outre compatible avec la technologie G-Sync Nvidia qui permet d’optimiser la réactivité de la dalle et de fournir des images plus nettes et plus naturelles.

On a également une bonne luminosité de 400 cd/m² couplée à un rapport de contraste de 1000:1. Concernant la partie connectique, on retrouve un DisplayPort 1.4, deux ports HDMI, quatre ports USB 3.2. Enfin, le pied est facilement réglable en hauteur mais aussi en inclinaison. Vous pouvez ainsi le régler pour obtenir une expérience visuelle des plus confortables.

A lire aussi : Meilleurs écrans PC gamer : quel modèle acheter ?