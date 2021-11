Pour le Black Friday Fnac Darty, cette TV 4K Philips Ambilight Dolby Vision et Atmos est à prix canon

Vous souhaitez acheter une nouvelle TV pour le Black Friday ? La Fnac et Darty proposent justement un bon plan qui permet de s'équiper du modèle 4K Philips 58PUS8546 58″ (146 cm) The One au meilleur prix du moment. Avec les atouts dont elle dispose, et au prix affiché, c'est clairement une affaire à ne pas laisser filer.

Deuxième journée des bons plans Black Friday du coté des enseignes Fnac et Darty. Après le bon plan sur la TV OLED Philips Ambilight 55OLED856, c'est au tour d'un autre modèle de la marque de faire l'objet d'une belle promotion. Cette fois-ci, il s'agit d'un modèle LED, la Philips 58PUS8546 58″ (146 cm) qui s'affiche à 594,99 € au lieu de 699,99 € en moyenne, soit une remise immédiate de 105 euros. La réduction, que ce soit du coté de la Fnac ou de Darty s'applique automatiquement au panier.

Pour en venir aux caractéristiques et fonctionnalité proposée par cette TV 4K, elle embarque les technologies d'amélioration de l'image telles que le HDR10+, HLG, Dolby Vision. Coté audio, le DTS Play FI et le Dolby Atmos. On retrouve le système Ambilight, technologie développée par Philips qui affiche sur 3 cotés des lumières ambiantes adaptatives en fonction des images diffusées sur la dalle. Pour le reste, cette Philips 55PUS8546 embarque 2 ports HDMI 2.1 (compatible VRR) sur les quatre dont elle est équipée et dispose d'une fréquence de balayage de 50Hz.

Pour le reste, elle est bien entendu connectée et embarque les technologies sans fil Bluetooth et Wifi, tourne sous le système Android TV dans sa version 10 qui vous permet d'accéder à de nombreuses applications telle que YouTube, Netflix, Disny+… Elle est en outre compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa et est équipé d'un pied central pivotant, qui vous laisse la possibilité de l'orienter l'écran comme bon vous semble. Pour moins de 600 euros, surtout dans cette diagonale, elle un excellent rapport qualité prix. Ne tardez pas trop, il se pourrait qu'elle soit victime de son succès assez rapidement.

