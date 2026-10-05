Pour la sortie de VisionQuest, Disney+ diffuse WandaVision gratuitement sur YouTube

A quelques jours du lancement de la mini-série VisionQuest sur Disney+, la plateforme de streaming a décidé de rendre le visionnage des premiers épisodes de WandaVision gratuits en les publiant sur YouTube.

WandaVision DisneyPlus
Crédit : Disney+

VisionQuest débarque sur Disney+ le 14 octobre 2026 avec deux premiers épisodes, qui seront suivis par six autres rendus disponibles sur un rythme hebdomadaire. Cette mini-série est un petit événement au sein du MCU à bien des égards. D’abord, il y a bien moins de séries Marvel actuellement par rapport à il y a quelques années. Ensuite, elle vient conclure un arc ouvert avec WandaVision et poursuivit avec Agatha All Along. Enfin, nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du grand retour des Avengers au cinéma avec Doomsday.

Pour faire la promotion de VisionQuest, Disney+ a pris l’initiative de publier sur YouTube les trois premiers épisodes de la série WandaVision. Ils sont disponibles en qualité 4K, mais seulement en anglais, avec la possibilité d’afficher des sous-titres, eux aussi en anglais uniquement. WandaVision met en avant le personnages de Wanda et de Vision après les graves conséquences d’Avengers Infinity War et Endgame.

WandaVision est gratuit sur YouTube avant la sortie de VisionQuest sur Disney+

La plateforme de streaming permet ainsi aux retardataires de découvrir l’univers gratuitement. S’ils accrochent, ils pourront s’abonner à Disney+ pour regarder les derniers épisodes de WandaVision et enchaîner avec VisionQuest. Le visionnage a minima de WandaVision est obligatoire pour bien comprendre les enjeux de VisionQuest. On sait qu’Ultron, un antagoniste majeur des Avengers avant Thanos et étoitement lié à Vision, sera de la partie. La série Agatha All Along paraît moins importante pour faire le lien entre WandaVision et VisionQuest, mais vous voudrez sans doute y jeter un oeil également si vous avez aimé le personnage d’Agatha Harkness dans la première.

Ce n’est pas la première fois que Disney+ met à disposition gratuitement des épisodes sortis il y a des années pour la sortie d’une nouvelel série. Le service explore diverses pistes pour attirer les abonnés et va même les chercher directement chez la concurrence. Depuis aujourd’hui, les saisons 1 et 2 de Percy Jackson et les Olympiens sont accessibles sur Netflix pour une durée de trois mois, afin de mettre la lumière sur la saison 3 qui arrive sur Disney+ le 20 novembre.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce mini PC avec un Ryzen 5 et 16 Go de RAM chute sous les 290 € (-41%)

Le mini PC CHUWI Ubox disposant d’un Ryzen 5 6600H, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go est disponible à moins de 300 € grâce à…

POCO X8 Pro 5G : plus de 355 € de réduction sur ce smartphone puissant et endurant

Puce Dimensity 8500-Ultra, batterie de 6 500 mAh, écran AMOLED 1,5K de 6,59 pouces… Les caractéristiques du POCO X8 Pro 5G ne sont pas celles d’un smartphone bas de gamme….

Test Asus Zenbook 14 UX3480 (2026) : un PC portable qui a plus d’un atout dans sa manche

En ce début d’octobre 2026, Asus sort un nouveau PC Zenbook au format 14″. Jusque-là, rien d’extraordinaire… Si ce n’est que trois configurations de processeur sont disponibles : en Intel,…

Votre Google Pixel fouille vos SMS et vos appels, cette nouvelle option vous permet de refuser

Une mise à jour discrète fait apparaître un nouveau menu dans la recherche des Pixel 11. Les propriétaires peuvent y reprendre la main sur leurs appels et leurs SMS. Encore…

Android Auto : Google continue de perfectionner Gemini avec un changement de look et une option bien pratique

Google a imposé Gemini partout où il pouvait et notamment au sein d’Android Auto. Malgré un départ quelque peu laborieux, l’entreprise n’a jamais cessé de peaufiner son assistant IA. Et…

Ce message d’alerte annonce la fin d’Android Auto sur de nombreux smartphones

Google s’apprête à relever une nouvelle fois les exigences d’Android Auto. Des conducteurs voient déjà s’afficher un avertissement en branchant leur téléphone à leur voiture. Plusieurs modèles populaires pourraient perdre…

Xiaomi MIX Flip 512 Go : le concurrent des Galaxy Z Flip chute à moins de 425 € (-68%)

Un smartphone pliable avec 512 Go de stockage à moins de 425 €, c’est ce que propose AliExpress sur le Xiaomi MIX Flip. Ce modèle qui a été lancé à…

iPhone 18 Pro : la Dynamic Island prend désormais en charge jusqu’à 3 activités en direct, mais à une condition

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max dévoilés début septembre introduisent une version réduite de la Dynamic Island. Mais cette nouveauté n’est pas seulement esthétique, elle permet surtout d’afficher…

À moins de 92 €, cet aspirateur robot vous épargne aussi la corvée de vider son bac

L’aspirateur robot ILIFE A30 Pro est proposé à 91 €. À ce prix, vous avez un aspirateur robot avec navigation laser, fonction serpillière et station de vidage automatique. Voir l’offre…

Sony WH-1000XM5 : le casque à réduction de bruit passe de 420 € à moins de 200 €

Le Sony WH-1000XM5 est à seulement 195 €. Lancé autour de 420 €, le casque haut de gamme est encore vendu 279 € sur la boutique officielle de Sony. L’offre…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.