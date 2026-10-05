Pour la sortie de VisionQuest, Disney+ diffuse WandaVision gratuitement sur YouTube

A quelques jours du lancement de la mini-série VisionQuest sur Disney+, la plateforme de streaming a décidé de rendre le visionnage des premiers épisodes de WandaVision gratuits en les publiant sur YouTube.

VisionQuest débarque sur Disney+ le 14 octobre 2026 avec deux premiers épisodes, qui seront suivis par six autres rendus disponibles sur un rythme hebdomadaire. Cette mini-série est un petit événement au sein du MCU à bien des égards. D’abord, il y a bien moins de séries Marvel actuellement par rapport à il y a quelques années. Ensuite, elle vient conclure un arc ouvert avec WandaVision et poursuivit avec Agatha All Along. Enfin, nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du grand retour des Avengers au cinéma avec Doomsday.

Pour faire la promotion de VisionQuest, Disney+ a pris l’initiative de publier sur YouTube les trois premiers épisodes de la série WandaVision. Ils sont disponibles en qualité 4K, mais seulement en anglais, avec la possibilité d’afficher des sous-titres, eux aussi en anglais uniquement. WandaVision met en avant le personnages de Wanda et de Vision après les graves conséquences d’Avengers Infinity War et Endgame.

WandaVision est gratuit sur YouTube avant la sortie de VisionQuest sur Disney+

La plateforme de streaming permet ainsi aux retardataires de découvrir l’univers gratuitement. S’ils accrochent, ils pourront s’abonner à Disney+ pour regarder les derniers épisodes de WandaVision et enchaîner avec VisionQuest. Le visionnage a minima de WandaVision est obligatoire pour bien comprendre les enjeux de VisionQuest. On sait qu’Ultron, un antagoniste majeur des Avengers avant Thanos et étoitement lié à Vision, sera de la partie. La série Agatha All Along paraît moins importante pour faire le lien entre WandaVision et VisionQuest, mais vous voudrez sans doute y jeter un oeil également si vous avez aimé le personnage d’Agatha Harkness dans la première.

Ce n’est pas la première fois que Disney+ met à disposition gratuitement des épisodes sortis il y a des années pour la sortie d’une nouvelel série. Le service explore diverses pistes pour attirer les abonnés et va même les chercher directement chez la concurrence. Depuis aujourd’hui, les saisons 1 et 2 de Percy Jackson et les Olympiens sont accessibles sur Netflix pour une durée de trois mois, afin de mettre la lumière sur la saison 3 qui arrive sur Disney+ le 20 novembre.