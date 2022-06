Pour Ford, le prix des voitures électriques va bientôt s’effondrer

Le PDG de Ford a affirmé qu’une guerre des prix allait bientôt débuter sur le marché des véhicules électriques. Il estime que certains modèles pourraient coûter aux alentours des 25 000 dollars « seulement » dans les prochaines années. Une excellente chose, aussi bien pour le consommateur que pour la planète.

Les véhicules électriques devront s’imposer sur les routes dans les prochaines décennies, mais pour le moment, elles ne sont encore réservées qu’à une élite à cause de leur prix élevé. Tout cela pourrait bientôt changer, selon le PDG de Ford qui voit arriver une « guerre des prix » entre les constructeurs.

C’est lors de la Bernstein Strategic Decisions Conference que Jim Farley, le grand patron de Ford, a donné son sentiment sur le marché de la voiture électrique. Avec la démocratisation de la technologie et tous les constructeurs qui s’y mettent, le prix des véhicules risque de chuter à l’avenir.

Le PDG de Ford voit un avenir radieux pour l’électrique

Farley indique dans quelques années, le coût de fabrication de ces voitures aura tellement baissé que nous pourrons trouver des modèles vendus à 25 000 dollars (contre environ 40 000 dollars aujourd’hui pour les moins chères). Tout cela sera renforcé par un marché de plus en plus concurrentiel :

« Je pense que notre industrie se dirige vers une énorme guerre des prix. »

Pour faire baisser les prix, Farley évoque aussi une amélioration de la technologie. Aujourd’hui, sur un véhicule à 44 000 dollars (la Mustang Mach-E), la batterie à elle seule coûte 18 000 dollars à produire. Le but dans le futur et de réduire la taille de cette batterie sans perdre en performances, ce qui conduirait à une baisse du tarif :

« Le travail d’ingénierie sur un véhicule pour réduire la taille de la batterie, qui est très chère, changera tout pour cette seconde génération de produits ».

Ne reste maintenant qu’à attendre des résultats concrets. Pour l’instant, nous sommes encore loin d’avoir un marché de l’électrique abordable. Alors que l’urgence climatique se fait de plus en plus sentir et que les gouvernements commencent à bannir la vente de véhicules thermiques neufs, l’arrivée d’une « guerre des prix » dans le secteur de l’électrique ne pourrait qu’être qu’une excellence chose pour le consommateur ainsi que pour la planète.

Source : ABC