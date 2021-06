Portugal France Euro 2021 : sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

La France et le Portugal se retrouvent une nouvelle fois dans une finale de l'Euro : celle du groupe F cette fois-ci. Une finale de moindre envergure qui ne nous prive pas pour autant du suspense d'une telle affiche vu les enjeux. Voici les chaînes pour suivre le match en direct et comment y accéder depuis votre smartphone, tablette ou PC en streaming.

Les matchs Portugal France et Allemagne Hongrie clôturent la phase de groupe de l'Euro 2021. Les dernières places qualificatives sont à prendre ce soir. Les bleus sont toutefois déjà qualifiés pour la suite, car assurés de finir au moins parmi les quatre meilleurs 3e. Cette situation ne doit pas éroder la détermination de l'équipe de France.

Une victoire permettra d'éviter à ce stade deux prétendants au titre que sont les Pays-Bas et la Belgique. Les bleus affronteront l'une des deux équipes s'ils finissent 3e et l'Angleterre s'ils terminent 2e. Enfin, un succès permettra à la France de conforter son autorité en conservant la tête du groupe F. Et de récupérer par la même occasion la Suisse ou l'Ukraine au tour suivant.

Portugal France : chaînes et heure pour suivre le match en direct

Le coup d'envoi est pour 21 heures, heure française. Le match Portugal France est à suivre en direct sur beIN Sport 1 et sur TF1. Tous les matchs de l'équipe de France seront diffusés en clair sur une chaîne gratuite de la TNT, en l'occurrence M6 ou TF1. En dehors de beIN Sport, ce sont les seules chaînes à disposer des droits TV (pour une vingtaine de maths).

Si vous ne vous intéressez pas qu'aux matchs de l'équipe de France, un abonnement beIN Sports vous permettra d'accéder à toutes les rencontres. L'abonnement est à 15 € par mois sans engagement. Vous pouvez y souscrire chez Orange, Bouygues Télécom, Free, SFR ou encore chez Canal+.

Tout le monde n'aura pas la chance d'être devant son poste téléviseur à 21h. D'autant plus que le couvre-feu est maintenant une chose du passé. Pour accéder aux matchs depuis votre smartphone, tablette ou PC, vous devez prendre un abonnement beIN Sport Connect qui est séparé de la formule standard. Il coûte aussi 15 € et c'est Canal+ qui assure la distribution via l'application MyCanal.

Euro 2021 : les compos probables de Portugal France

Après le 4-3-1-2 des deux premiers matchs, Didier Deschamps aurait choisi un schéma en 4-2-3-1 avec Benzema en pointe et Griezmann en soutien derrière. Tolisso serait présent sur l'aile, à droite et Mbappé à gauche. Derrière, Hernandez retrouverait sa place de titulaire au poste d'arrière droit. Jules Koundé est annoncé à droite de la défense en remplacement de Pavard.

La compo probable de l'équipe de France : Lloris – Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Kanté – Tolisso, Griezmann, Mbappé – Benzema.

La compo probable du Portugal : Patricio – Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro – Danilo, Moutinho – Renato Sanches, Fernandes, Jota – Cristiano Ronaldo.