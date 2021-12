Porsche Taycan : plus de la moitié des véhicules pourraient prendre feu à cause d’un défaut de batterie

Malgré leurs composants et leur prix haut de gamme, les Porsche Taycan seraient victimes d’importants défauts au niveau de leur batterie, qui pourraient causer des incendies. D’après un employé de l’entreprise, Porsche essaye à tout prix de faire passer sous silence l’existence du problème.

Un employé de Porsche travaillant au siège à Zuffenhausen, en Allemagne, a confié à nos confrères de Teslarati que 6 Taycan électriques sur 10, soit plus de la moitié des véhicules en circulation, présentaient un défaut de gestion de la batterie qui affecte et endommage les cellules. Il s’agit vraisemblablement d’un problème majeur, puisqu’il pourrait conduire à des incendies. Le seul moyen de le corriger serait de remplacer les batteries.

Porsche n’est pas le seul constructeur à faire face à des problèmes de batteries qui pourraient prendre feu, puisque certaines Tesla sont déjà parties en fumée. Avec la démocratisation des voitures électriques, il est de plus en plus courant d’entendre parler de ce genre de problème, mais il s’agit généralement de cas isolés. Cependant, avec plus de la moitié des Porsche Taycan concernées, le défaut pourrait créer des dégâts d’une ampleur sans précédent.

Porsche essaye de dissimuler le problème en remplaçant discrètement les batteries

D’après l’employé anonyme, Porsche cacherait volontairement le problème aux clients et aux autorités. Le constructeur automobile remplacerait discrètement les batteries endommagées sans en informer les clients afin de dissimuler le problème. Pourtant, certains de ses concurrents comme General Motors ont déjà reconnu ouvertement que certaines batteries pouvaient prendre feu, et le constructeur avait d’ailleurs rappelé tous ses véhicules pour éviter des incendies.

En passant le problème sous silence, le constructeur allemand mettrait donc en danger plus de la moitié des conducteurs de Taycan. La source au siège de Porsche a également indiqué que Tesla a déjà proposé d'aider Porsche dans la gestion des batteries par l'intermédiaire de contacts avec Audi il y a plusieurs années, mais la direction de Porsche aurait rejeté à l'époque toute aide extérieure, affirmant qu'elle pouvait tout gérer en interne.

À quoi est dû le défaut des batteries des Porsche Taycan ?

D’après la source anonyme, le chargeur embarqué haute tension de 800V de la Taycan utilisé aujourd'hui ne contrôle pas assez bien le processus de charge et peut surcharger certaines cellules de batterie, ce qui les faire surchauffer. Ces cellules sont ensuite désactivées et isolées, ce qui a pour conséquence de faire diminuer l’autonomie du véhicule. Pour pallier la perte d’autonomie due aux cellules isolées, Porsche n’hésiterait pas à débloquer dans certains cas la capacité inutilisée et réservée de la batterie, qui est normalement consacrée à l’alimentation des autres systèmes des voitures, telles que le système d’infodivertissement.

L’architecture 800V de Porsche propose une tension deux fois plus élevée que les Tesla les plus haut de gamme, qui se contentent de 400V, mais nécessite par conséquent un processus de recharge parfaitement maîtrisé pour éviter que certaines cellules ne se rechargent plus rapidement que d’autres, et qu’elles finissent par surchauffer. Cependant, le chargeur embarqué de Porsche ne serait pas de bonne qualité, et ne permettrait pas de bien contrôler le processus de charge.

D’après les données internes du constructeur allemand qui répertorient les problèmes, environ 1 % des 60 % de véhicules concernés, soit environ 360 Taycan sur les 36 000 véhicules livrés auraient déjà connu de sérieux problèmes de surchauffe, qui auraient pu conduire à des incendies, a rapporté l’employé de Porsche. Le pire, c’est que Porsche aurait décidé de continuer à expédier des véhicules avec le même chargeur embarqué, qui peut pourtant poser de sérieux problèmes de sécurité. Pourtant, Porsche serait bien au courant du problème, mais le constructeur automobile ne l'a toujours pas résolu et n'a pas informé les clients ou les autorités.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment si toutes les déclarations venues du siège du constructeur sont ou non fondées. Porsche n’a pas encore officiellement réagi aux accusations de son employé anonyme, mais le constructeur allemand devra bien finir par s’expliquer si les autorités considèrent que les usagers sont en danger à bord des Taycan. En attendant, vous pouvez aller retrouver notre essai des Porsche Taycan 4S, Taycan Turbo et Taycan Turbo S.

