Pornhub supprime des millions de vidéos pour lutter contre le revenge porn et la pédopornographie

Des millions de vidéos ont disparu de Pornhub. Plus précisément, il s’agit de vidéos n’ayant pas été postées par des utilisateurs vérifiés. Après la polémique lancée par le New York Times la semaine dernière, qui a dénoncé les pratiques de la plateforme en matière d’hébergement, celle-ci n’a pas eu d’autre choix de retirer le contenu sur lequel elle n’a pas le contrôle.

Le New York Times a frappé fort lorsque, la semaine dernière, il a dénoncé dans un article la présence de vidéos pédopornographiques sur Pornhub. Le journal a ainsi mis en cause les conditions de publications sur la plateforme, qu’il juge trop laxistes. Par ailleurs, les abus d’enfants ne sont pas les seuls contenus illégaux que l’on peut retrouver sur le site. L’article fait notamment référence à des scènes de viol et de revenge porn. Conséquence : Visa et Mastercard ont bloqué les paiements vers le site Porno.

La réponse de l’intéressé ne s’est pas faite attendre. L’ajout de contenu par des utilisateurs non vérifiés a dans un premier temps été bloqué. Mais le site ne s’est pas arrêté là, puisque ce sont désormais des millions de vidéos qui ont totalement disparu, là encore ne provenant pas de « partenaires ». Pornhub a fait savoir que toutes ces vidéos feront désormais l’objet d’une vérification pour assurer qu’elles respectent « les conditions de confiance et de sécurité ».

Pornhub est contraint de supprimer des millions de vidéos

Cela fait maintenant plusieurs mois que Pornhub est dans la tourmente. En avril dernier, une pétition exigeant sa fermeture a recueilli 780 000 signatures. Les auteurs lui reprochaient, entre autres, l’hébergement de vidéos de viol et sa complicité avec le trafic d’êtres humains. Pour se défendre, Pornhub a indiqué que l’Internet Watch Foundation n’avait repéré « que » 118 vidéos impliquant l’abus d’enfants, contre 84 millions diffusées sur Facebook.

Dès aujourd’hui, la plateforme se targue de ne proposer que de contenus postés par des utilisateurs vérifiés, « une nécessité que Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Snapchat et Twitter n’ont pas encore mise en place », ont déclaré ses administrateurs. Ainsi, ces derniers se disent visés « non pas à cause de [leur] politique ou comment [ils se] comparent à leurs pairs, mais bien parce [Pornhub] est un site pour adulte ».

