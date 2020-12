Pornhub : Mastercard et Visa bloquent les paiements vers le site porno

Mastercard et Visa coupent les ponts avec Pornhub. Après la découverte de vidéos pédopornographiques, les deux gestionnaires de carte de crédit ont préféré bloquer tous les paiements vers le site porno.

Il y a quelques jours, une enquête du New York Times a révélé la présence de nombreuses vidéos pédopornographiques sur Pornhub. Parmi les 6,8 millions de séquences publiées sur le site chaque année, on trouve des vidéos mettant en scène des enfants ou des jeunes femmes inconscientes. L’enquête a provoqué une vague de contestations à l’encontre du site pornographique.

Pour tenter de calmer le jeu, Mindgeek, maison mère de Pornhub, a annoncé une salve de mesures destinées à lutter contre la propagation de vidéos illicites. « Désormais, nous n’autoriserons que les utilisateurs correctement identifiés à télécharger du contenu » annonce Mindgeek. Seuls ses partenaires et les modèles pourront publier de nouvelles vidéos. Jusqu’ici, n’importe quel internaute pouvait créer un compte sous un faux nom et publier une vidéo porno en l’espace de quelques minutes.

Afin d’éviter que des vidéos répréhensibles soient récupérées, Pornhub a aussi décidé de bloquer le téléchargement de contenus. Seuls les internautes ayant opté pour un abonnement Premium pourront continuer à télécharger les vidéos disponibles sur Pornhub. Enfin, Mindgeek a aussi annoncé des « améliorations significatives dans son processus de modération ». Une équipe de modérateurs dont la mission est de traquer les contenus illégaux a été mise sur pied.

Mastercard et Visa mettent leurs menaces à exécution

Malgré les annonces de Pornhub, Visa et Mastercard ont décidé de mettre leurs menaces à exécution. Désormais, les internautes ne peuvent plus payer pour du contenu premium en utilisant leur carte de crédit Visa ou Mastercard. « Notre enquête au cours des derniers jours a confirmé le fait que le site enfreignait nos normes interdisant les contenus illicites » déclare Mastercard. Les établissements financiers ont reçu l’ordre d’interrompre toutes les connexions. Le gestionnaires de cartes a aussi annoncé qu’une enquête plus approfondie va être ouverte sur les autres sites détenus par Mingeek : Youporn, la société de production Brazzers et Redtube.

De son côté, Visa n’a pas encore obtenu les résultats de l’enquête de ses services. En attendant, Visa a préféré se calquer sur Mastercard en bloquant tous les paiements vers Pornhub. « Nous nous efforçons avec vigilance d’éradiquer les activités illégales sur notre réseau, et nous encourageons les établissements financiers avec qui nous coopérons à vérifier régulièrement que les commerçants avec qui ils travaillent respectent nos normes » explique un porte parole de Visa.

Mindgeek est rapidement monté au créneau pour fustiger la défection de Visa et Mastercard, jugée « extrêmement décevante ». La décision des deux gestionnaires de cartes de crédit est « terrible pour les centaines de milliers de modèles qui comptent sur notre plateforme comme source de revenus », regrette la firme basée à Montréal. Pour rappel, PayPal avait déjà coupé les ponts avec Pornhub l’an dernier.