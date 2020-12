Pornhub est accusé d’héberger des vidéos pédopornographiques. Une vaste enquête du New York Times révèle la présence de contenus montrant des viols de mineurs sur la plateforme détenue par Mindgeek. En réaction, Mastercard et Visa ont rapidement menacé de suspendre l’accès à leur système de paiement par carte de crédit.

Dans une enquête publiée ce 4 décembre 2020, le New York Times accuse Pornhub d’héberger des vidéos pédopornographiques mettant en scène des viols. « Le site monétise les viols d’enfants, le revenge porn, les vidéos d’espionnage de femmes prenant une douche, le contenu raciste et misogyne et les images de femmes asphyxiées dans des sacs en plastique » affirme

Pour étayer ses dires, Pornhub héberge aussi des vidéos montrant des jeunes filles nues et filmées à leurs insu par un partenaire. Bien souvent, ces vidéos sont monétisées par les agresseurs afin de générer des revenus, note le New York Times.

De plus, le site, visité chaque mois par 3,5 milliards d’internautes dans le monde et 42 milliards par an, permet de télécharger les vidéos. In fine, les vidéos pédopornographiques supprimées à la demande des autorités peuvent déjà avoir été téléchargées par des milliers d’internautes. Ces séquences risquent alors de se retrouver sur le marché des vidéos pédopornographiques ou sur un autre site porno. Malgré les nombreuses vidéos illicites mises en ligne, Pornhub est toujours parvenu à éviter les poursuites judiciaires.

Evidemment, Pornhub n’est pas le seul site infesté de vidéos pédopornographiques, de viols et de maltraitance. L’enquête du New York Times épingle aussi Xvideos, un site porno consulté par plus de 3 milliards d’internautes tous les mois. Le média américain affirme que Xvideos « a encore moins de scrupules » que Pornhub.

Mastercard et Visa menacent de couper les ponts avec Pornhub

En réaction aux révélations du New York Times, les gestionnaires de cartes de crédit Mastercard et Visa ont menacé de couper les ponts avec MindGeek, la maison mère de Pornhub mais aussi de Youporn, la société de production Brazzers et Redtube. Mastercard et Visa permettent actuellement aux internautes de s’abonner à des services premium sur Pornhub via leur carte de crédit. Il est notamment possible de payer pour des vidéos pornos en haute qualité.

« Nous enquêtons activement sur les allégations soulevées dans le New York Times et travaillons avec la banque de MindGeek pour comprendre cette situation, et les autres mesures déjà prises par la société. Si les accusations sont fondées, nous prendrons des actions immédiates » assure Mastercard à l’AFP. Même son de cloche du côté de Visa. Si les révélations de l’enquête se confirment, les trois sites de Mindgeek ne seront plus autorisés à récupérer l’argent des cartes Visa et Mastercard.

Pour rappel, PayPal a déjà pris des mesures similaires à l’encontre de Pornhub. Depuis fin 2019, les vidéastes et acteurs de la plateforme ne peuvent plus recevoir de paiement via cette méthode. En cas de défection de Mastercard et Visa, les clients de Pornhub devront se tourner vers des méthodes de paiement alternatives, comme les chèques et virement direct (USA et Canada uniquement) et les cryptomonnaies. Depuis 2018, le site porno propose en effet de payer en versant des cryptomonnaies, dont Verge, une version dérivée du Dodecoindark, et Tether (USDT).

Un porte parole de Mingeek est rapidement monté au créneau suite aux accusations du New York Times. « Pornhub est résolument engagé dans la lutte contre les abus sexuels sur enfants et a institué une politique globale de confiance et de sécurité à la pointe de l’industrie pour identifier et éliminer les contenus illégaux de notre communauté » affirme le porte parole. Toute affirmation selon laquelle l’entreprise autorise les vidéos d’enfants «est irresponsable et manifestement fausse». Pour lutter contre la propagation de vidéos pédopornographiques, Mindgeek s’appuie sur des algorithmes et une équipe de modérateurs. En dépit des promesses de Mindgeek, de nombreuses pétitions en ligne réclament la fermeture de Pornhub.

