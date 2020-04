Pornhub : une pétition exige sa fermeture, il y a déjà 780 000 signatures

Une pétition exige la fermeture de Pornhub et la poursuite en justice de ses administrateurs. Les auteurs la pétition rappellent plusieurs affaires dans lesquelles le site a hébergé des vidéos de viol. Ils estiment que le site est complice de trafic d’êtres humains avec parfois des mineurs dans les vidéos, en fermant les yeux et en ne mettant pas en place de contrôles suffisants.

Une pétition intitulée « Fermons PornHub et mettons ses responsables devant la justice pour complicité au trafic d’êtres humains » atteint désormais 780 000 signatures sur un objectif de 1 000 000 sur Change.org. Son instigatrice, Laila Mickelwait s’appuie sur plusieurs affaires sordides ayant impliqué la mise en ligne de vidéos extrêmement choquantes montrant des viols sur mineurs.

Elle cite par exemple une affaire dans laquelle 58 vidéos de viols d’une fille de 15 ans son restées sur Pornhub – jusqu’à ce que la mère de l’enfant ne les découvre après avoir été prévenue par une info anonyme. L’auteur des faits a pu par la suite être identifié et devra répondre de ses actes devant la justice.

Mais à en croire Laila Mickelwait, il ne s’agit pas d’un cas isolé. En fait, la pétition cite une dizaine d’articles sur des affaires différentes impliquant à chaque fois la mise en ligne de ce type de contenus sur Pornhub. Ce qui est inquiétant, selon Laila Mickelwait, c’est que Pornhub ne semble pas vraiment déployer suffisamment d’efforts pour vraiment empêcher à ce type de contenu de se retrouver sur son site.

Elle explique test à l’appui qu’il est possible de mettre en ligne à peu près n’importe quel contenu sans que ce dernier ne soit vraiment vérifié. De là il est possible d’obtenir un badge « Vérifié » sans fournir autre chose qu’une photo et une adresse mail. D’ailleurs, relève-t-elle, dans la première affaire dont nous vous parlons, l’auteur du viol avait créé un faux compte vérifié en usurpant l’identité de sa victime. Sans que Pornhub n’ait pu immédiatement le détecter.

La pétition cite également un rapport de la fondation Internet Watch qui a détecté plus de 118 cas confirmé de viols sur mineurs, abus sexuels et traffic d’êtres humains sur Pornhub. De son côté, Pornhub a déjà assuré il y a quelques mois dans un communiqué être « engagé à éradiquer et à combattre tout contenu illégal sur Internet, y compris le contenu non consensuel et le matériel d’abus sexuel sur des enfants ».

Et d’affirmer travailler « activement à mettre en place des protections à la pointe de la technologie sur sa plate-forme pour lutter contre ce matériel ». Dans le détail, les efforts de la plateforme consisteraient en « une vaste équipe de modérateurs humains » qui sont censés analyser un par un « les téléchargements sur le site » signalés au moyen d’une « empreinte numérique ».

Le site aurait notamment recours à « PhotoDNA de Microsoft, une technologie qui aide à trouver et à supprimer des images connues d’exploitation d’enfants, ainsi que Vobile, un logiciel d’empreintes numérique à la pointe de la technologie qui scanne tout nouveau téléchargement pour rechercher des correspondances potentielles avec des matériaux non autorisés ».

Et PornHub d’ajouter que « de nouvelles fonctionnalités et produits » seront ajoutés pour améliorer la détection de ces contenus illicites.