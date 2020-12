Pornhub n’accepte désormais que les paiements en cryptomonnaies

Pornhub n’acceptera désormais que les paiements réalisés en cryptomonnaies. Privé de Mastercard, Visa et PayPal, le site pornographique invite désormais les internautes à se tourner vers le Bitcoin, Monero ou l’Ethereum pour payer leurs abonnements Premium.

Il y a quelques jours, une enquête du New York Times a levé le voile sur la présence de nombreuses vidéos pédopornographiques sur Pornhub. « Le site monétise les viols d’enfants, le revenge porn, les vidéos d’espionnage de femmes » accusait l’enquête, avec de nombreux témoignages à l’appui. Pour calmer le jeu, Pornhub a supprimé toutes les vidéos postées par des utilisateurs non vérifiés. Désormais, toutes les vidéos feront l’objet d’une vérification afin de s’assurer qu’elles respectent les conditions d’utilisation du site. Dans cette optique, une équipe de modérateurs a été mise sur pied.

Malgré les efforts déployés par Mindgeek, maison mère de Pornhub, Mastercard et Visa ont décidé de couper les ponts avec le site pornographique. De facto, les internautes ne peuvent plus payer pour du contenu premium en utilisant leur carte de crédit Visa ou Mastercard. En fin 2019, PayPal avait déjà bloqué Pornhub de la même manière. « Si les modèles ne peuvent plus accepter les cartes Visa et Mastercard, ils gagneront moins argent » regrette Mindgeek.

Voici les 13 cryptomonnaies autorisées par Pornhub pour remplacer Mastercard et Visa

En réponse aux sanctions de Mastercard et Visa, Pornhub a décidé d’autoriser les paiements en Monero, une cryptomonnaie réputée pour permettre des transactions 100% anonymes. Monero s’ajoute à la longue liste de monnaies virtuelles déjà autorisées par le site détenu par Mindgeek.

Désormais, les internautes désirant s’abonner à Pornhub Premium, ou acheter des contenus premium à des modèles, devront utiliser une de ces 13 cryptomonnaies : Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC), Monero (XMR), NEM (XEM), Tether (USDT), Tron (TRX), Verge (XVG), ZCash (ZEC) et Waves (WAVES).

Pornhub ne permet donc plus de payer pour un abonnement Premium (à 9,99€/mois) en passant par une méthode de paiement traditionnel comme les cartes de crédit. Sans surprise, le site autorise encore les paiements par virement bancaire SEPA.