L’application pirate Popcorn Time va revenir au grand dam de l’industrie du cinéma

Les développeurs de la plateforme de streaming pirate Popcorn Time annoncent qu'ils sont sur le point de faire leur comeback. L'aventure Popcorn Time s'était brutalement terminée en 2014 des suites de la pression exercée par la Motion Picture Association (MPA) mais le projet a continué d'être mis à jour sur GitHub et de nombreux fork se sont développés. Les développeurs du projet ne disent pas comment ils comptent faire leur retour alors que l'un de ses sites miroir les plus en vue, Popcorntime.app, a disparu des suites d'une plainte.

En 2014 les développeurs d'origine de Popcorn Time, la plateforme de streaming pirate, semblaient jeter l'éponge des suites de la pression grandissante de la Motion Picture Association, l'un des plus important regroupement d'ayants droit aux Etats-Unis. En réalité Popcorn Time n'a jamais vraiment disparu. L'équipe de développeurs a continué de maintenir le code source du projet sur GitHub et de nombreux fork comme Popcorntime.app ou Stremio ont depuis repris le flambeau.

Les avocats des ayants droit ont bien tenté de demander à Github de fermer le compte de Popcorn Time mais l'équipe a l'origine du projet ne s'est jamais laissée intimider. L'année dernière par exemple, après une mise en demeure Github bien dû rendre le projet inaccessible, mais l'équipe a immédiatement rempli une contre-demande de DMCA qui lui a donné raison deux semaines plus tard.

Lire également : Popcorn Time Kids – le Netflix pirate a désormais une version pour enfants

Popcorn Time : le projet d'origine est sur le point de faire son grand retour

Ce qui ne veut pas dire que les ayants droit baissent les armes. Le plus important fork du projet, Popcorntime.app a fait il y a quelques semaines les frais d'une décision de justice américaine. Plusieurs représentants d'ayants droit accusent les responsables anonymes du site d'infractions majeures au droit de la propriété intellectuelle. Le site a alors redirigé vers une page d'adieux avant que le nom de domaine ne devienne complètement inaccessible.

Cette semaine des développeurs de Popcorn Time ont fait une annonce majeure à nos confrères de TorrentFreak : le projet Popcorn Time d'origine est sur le point de faire son grand comeback. Ils expliquent avoir perdu accès à leur compte Cloudflare, mais ajoutent que cela est très loin d'être insurmontable. L'équipe dément d'ailleurs que cette perte d'accès est la conséquence d'actions légales d'ayants droit évoquant simplement des problèmes “internes” dont ils assurent qu'ils dévoileront prochainement tous les détails.

La remise en ligne de Popcorn Time reste en soit un défi et la manière dont ils comptent revenir n'est pour l'instant pas très claire. On imagine que les ayants droit sont déjà en train d'observer de près la situation et qu'ils attendent les développeurs au tournant. On est en tout cas curieux d'en savoir davantage, ce qui devrait, à en croire l'équipe de Popcorn Time, arriver très prochainement.

Source : TorrentFreak