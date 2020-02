Poco X2 : voici pourquoi il n’a pas de Snapdragon 865 ou 855

Le Poco X2 fait l’impasse sur les derniers SoC haut de gamme de Qualcomm, les Snapdragon 865 et Snapdragon 855. Á la place, Poco a décidé d’opter pour le Snapdragon 730G afin de réduire les coûts de production de son nouveau smartphone.

Malgré son prix de moins de 300 euros, le Poco X2 profite d’une solide fiche technique digne d’un flagship haut de gamme. Il est équipé d’un écran 120 Hz, d’une grosse batterie de 4500 mAh et d’un quadruple capteur photo composé d’un module principal Sony IMX686. Seule ombre au tableau : il se contente d’un SoC Snapdragon 730G. Son illustre prédécesseur, le Pocophone F1, était pourtant alimenté par le chipset le plus haut de gamme de 2018, le Snapdragon 845. La décision de Poco de faire l’impasse sur le Snapdragon 865 lancé en fin 2019 ou sur le Snapdragon 855 dévoilé fin 2018, en a étonné plus d’un.

Lire également : Poco dit adieu à Xiaomi et devient une marque à part entière

Les derniers SoC de Qualcomm sont trop chers, estime Poco

Interrogé par nos confrères d’Android Authority, Manmohan Chandolu, manager chez Poco, explique la décision de la marque par le prix élevé des derniers composants de Qualcomm. « Les chipsets actuellement, tous les chipsets de la série 800, sont extrêmement chers. Et le Snapdragon 865, étant la première génération 5G, est juste beaucoup plus cher » déclare Manmohan Chandolu. Le SoC gravé en 7 nm est en effet accompagné du modem Snapdragon X55. Qualcomm oblige les constructeurs à inclure le modem lors de l’assemblage, ce qui fait gonfler évidemment le prix total du chipset.

Pour des raisons budgétaires, Poco ne s’est pas non plus tourné vers le Snapdragon 855. « Le 855 a été lancé avec un prix un peu plus élevé et nous nous attendions à ce qu’il subisse une certaine dépréciation. Mais le 865 a été lancé à un prix extrêmement haut et maintenant la transition de la 4G à la 5G se produit dans tous les domaines. La baisse de prix du 855 n’a finalement pas eu lieu » regrette Manmohan Chandolu. Dernière option : opter à nouveau pour le Snapdragon 845. Malheureusement, Qualcomm ne commercialise plus l’ancien SoC. Que pensez-vous de la décision de la firme ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Authority