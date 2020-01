Il va désormais falloir arrêter de considérer Poco comme une sous-marque de Xiaomi. C’est officiel : Poco devient dès aujourd’hui une réelle entité et s’affranchit de la maison-mère chinoise.

Poco de Xiaomi, c’est fini. Non pas qu’il faille faire ses adieux au Pocophone F1 que nous avions testé et qui nous avait tant séduits à sa sortie… Mais il va falloir se préparer à du changement de côté de la marque. « Ce qui a commencé comme une sous-marque en tant que Poco a acquis sa propre identité en peu de temps. Le Poco F1 est un téléphone extrêmement populaire parmi les utilisateurs, et reste un concurrent de premier plan dans sa catégorie, même en 2020. Nous pensons que le moment est venu de laisser Poco suivre seul sa route maintenant », explique Manu Jai, le directeur général de Xiaomi India, à Android Authority.



Ce n’est pas la première fois que Xiaomi fait en sorte que l’une de ses sous-marques puisse prendre son envol. En 2019, Redmi devenait également une marque à part entière, même si l’entité reste sous l’égide de Xiaomi. Il semble néanmoins que, cette fois, Poco coupe les liens avec l’entreprise chinoise qui a l’a créé.

À l’heure actuelle, Xiaomi n’a sorti qu’un seul smartphone sous la marque Poco. Le Pocophone F1 a été un succès indéniable en 2018 et reste aujourd’hui une référence en matière de qualité / prix (mais pas nécessairement en termes de design, diront certains, même si le smartphone est loin d’être affreux). Un étrange Pocophone X2 vient d’apparaître sur Geekbench. À ce stade, il y a fort à parier que le smartphone sortira cette année. On ignore cependant s’il s’agit réellement d’une seconde itération du Pocophone F1.

À moins que le Pocophone X2 correspondent à une variante moins chère, comme les premiers benchmarks le laissent supposer. Nul doute que si l’entreprise veut parvenir à s’imposer et à s’affranchir totalement de Xiaomi, elle va de toute façon devoir dévoiler son ou ses modèles très rapidement, le marché de la téléphonie étant de plus en plus surchargé.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!

What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.

Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020