Poco F5 Pro : la fiche technique du smartphone de Xiaomi se précise

Bonne nouvelle pour les fans de smartphones Xiaomi qui attendent avec impatience un nouveau smartphone au rapport qualité/prix intéressant, le Poco F5 Pro arrive bientôt chez nous, et on sait déjà presque tout à son sujet.

Cela fait maintenant de nombreuses semaines que nous entendons parler des Poco F5 et F5 Pro, les prochains smartphones de milieu de gamme de Xiaomi. Le fabricant chinois a déjà dévoilé en Chine leurs équivalents, les Redmi K60, et ces modèles devraient arriver chez nous d’ici quelques mois seulement.

Avant leur présentation, on sait déjà presque tout de la fiche technique du modèle Pro. D’après Yogesh Brar sur Twitter, il faut s’attendre à ce que le Poco F5 Pro soit en réalité un Redmi K60 sous un autre nom. Il embarquerait donc un écran OLED avec une définition 2K et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il s’agirait donc de la première fois que Xiaomi opte pour une telle définition sur ce segment.

Le Poco F5 Pro sera presque aussi puissant qu’un Xiaomi 13

Il semblerait que le Poco F5 Pro soit propulsé par une puce Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui le placerait juste en dessous des Xiaomi 13 en termes de performances. Le processeur sera épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui n’est pas non plus habituel sur des smartphones Poco.

Le tout sera alimenté par une énorme batterie de 5500 mAh, soit 1000 mAh de plus que l’accumulateur du Poco F4. La batterie sera également compatible avec la recharge filaire 67 W, mais toujours pas de recharge rapide sans fil au programme.

Enfin, côté photo, on retrouvera un capteur principal de 64 MP stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. La partie selfie est assurée par un capteur de 16 MP. Notez que le smartphone utilisera des haut-parleurs stéréo, et le lecteur d’empreintes digitales se trouvera sous l’écran.

Il reste à voir quand arrivera le smartphone chez nous, et surtout, à quel prix. Compte tenu de la fiche technique, on imagine que l’appareil sera vendu à un tarif beaucoup plus élevé que ses prédécesseurs, et pourrait même passer la barre des 500 euros.