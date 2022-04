Poco F4 GT : la puissance du Xiaomi 12 Pro à prix réduit, le smartphone arrive le 26 avril 2022

Poco vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau smartphone d’ici la fin du mois d’avril : le Poco F4 GT. Propulsé par le dernier Snapdragon 8 Gen 1, il serait tout aussi puissant que le Xiaomi 12 Pro, mais coûterait beaucoup moins cher.

Xiaomi se prépare à introduire un nouveau smartphone sur le marché : le Poco F4 GT. Le smartphone ne serait pas totalement nouveau, puisqu’il s’agirait finalement d’un simple Redmi K50 Gaming Edition avec un nouveau nom. À un peu moins de deux semaines de sa sortie, on sait donc presque déjà tout du smartphone.

Lancé en Chine il y a quelques mois, le Redmi K50 Gaming Edition est l’un des smartphones les plus performants du fabricant chinois. En effet, pensé pour être parfait pour le gaming, il utilise le même processeur Snapdragon 8 Gen 1 que le Xiaomi 12 Pro. Cependant, certains aspects du smartphone sont bien différents du modèle haut de gamme pour maintenir un prix tout doux.

Le Poco F4 GT utilisera la recharge rapide 120 W

Comme le Redmi K50 Gaming Edition, on s’attend à ce que le Poco F4 GT soit équipé d’une batterie de 4700 mAh, et que celle-ci soit compatible avec la recharge rapide 120 W. Il s’agit de la technologie de recharge la plus rapide que Xiaomi propose actuellement sur le marché, et on la retrouve sur des modèles comme le Xiaomi 12 Pro, et même sur des smartphones de milieu de gamme comme le Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Le smartphone sera équipé d’un écran FHD+ AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il sera compatible Wi-Fi 6, et devrait peser 210 grammes pour 8,5 mm d’épaisseur. Enfin, au dos, le smartphone misera sur une configuration à trois caméras beaucoup moins performantes que les autres modèles haut de gamme de Xiaomi. On retrouvera un capteur principal IMX686 de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. Le point noir de l’appareil : l’absence de stabilisation optique (OIS).

Le Poco F4 GT sera donc avant tout destiné aux joueurs. Pour rappel, le récent Poco X4 Pro 5G avait été lancé à partir de 299 euros en Europe. Ce nouveau Poco F4 Pro pourrait bien débuter aux alentours de 499 euros, étant donné son processeur Snapdragon 8 Gen 1 haut de gamme.