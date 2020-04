Le Poco F2 arrive : ce qui s’annonce déjà comme le meilleur rapport qualité-prix du marché des smartphones sous Snapdragon 865 vient d’obtenir la certification russe.

Nos confrères de Mydrivers révèlent que le Poco F2 vient vraisemblablement d’obtenir la certification de l’ECC, l’organisme de certification russe. Ce qui est généralement un préalable très peu de temps avant le lancement d’un produit. Dans les faits, le document n’est pas très bavard. On apprend simplement qu’il porte le numéro de série M2004J11G. Il n’est pas impossible que le coronavirus ait contraint la marque de déposer les demandes de certification un peu plus tard qu’elle ne l’aurait aimé pour respecter le calendrier…

Lire également : POCO F2 – la marque confirme qu’il sera lancé d’ici mars 2020

Le numéro de série n’évoque pas grand chose d’existant, ce qui cadre au passage avec les récentes déclarations de Poco : il ne s’agira pas d’un rebranding d’un smartphone existant comme le Redmi K30 Pro. A en croire MyDrivers, le smartphone sera proposé à un prix (légèrement ?) supérieur au premier Pocophone qui était proposé environ 245 euros lors de son lancement en Inde.

Pour le reste on ne sait pas grand chose, notamment quand aux choix retenus par Poco. On imagine que le prochain Pocophone héritera du quadruple capteur photo du Pocophone X2 et de certaines autres de ses fonctionnalités. Comme peut-être sa batterie 4500 mAh, et son écran LCD IPS.

Même si le smartphone est au final légèrement plus cher que la génération précédente, on est confiant dans le fait que Xiaomi proposera une formule qui rappelle la première itération. A savoir quelques compromis sur des aspects secondaires, pour délivrer ce qui compte auprès du public : des performances brutes dignes des plus grands, mais pour une fraction de leur prix.

Alors, attendez-vous le Pocophone F2 avec impatience ? Aviez-vous déjà opté pour le premier ou le Poco X2 qui vient de sortir ? Partagez votre retour dans les commentaires !

Source : MyDrivers