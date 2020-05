Poco F2 Pro : découvrez le design du nouveau Pocophone

Le Poco F2 Pro, le successeur de l’illustre Pocophone F1 sorti fin 2018, se dévoile dans un premier rendu officiel. Sans surprise, le smartphone est identique au Redmi K30 Pro commercialisé en Chine. On y découvre un écran cerclé de fines bordures, sans la moindre encoche ni poinçon dans la dalle. On devine donc la présence d’un capteur photo pour les selfies escamotable logé dans un tiroir.

Ce 11 mai 2020, Ishan Agarwal, un leaker indien renommé, a publié un premier rendu officiel montrant le Poco F2 Pro sur son compte Twitter. La marque indienne mise visiblement sur un capteur photo rétractable pour cacher la caméra frontale et sur un écran 100% borderless.

Sur le même sujet : Poco F2 Pro – sortie imminente, découvrez tous les prix en euros

Cette première image officielle confirme la proximité du smartphone avec le Redmi K30 Pro. Comme prévu, le Poco F2 Pro est une version internationale du Redmi K30 Pro lancé sur le marché chinois en mars dernier. Au dos, on s’attend donc à découvrir un appareil photo disposé dans un cercle et composé de 4 modules différents.

Dans la foulée, Ishan Agarwal évoque l’espace de stockage interne proposé par la firme. Selon ses informations, Poco mise sur 128 ou 256 Go de stockage interne. Enfin, le Poco F2 Pro sera décliné dans les coloris suivants : noir, gris, bleu, violet et blanc.

Pour rappel, Poco présentera le Poco F2 Pro ce mardi 12 mai 2020 dès 14H (heure de Paris). Crise sanitaire oblige, la filiale de Xiaomi doit se contenter d’une conférence en ligne. Côté tarif, les prix européens iront de 649€ à 749€ en fonction de la quantité de stockage interne choisie. Que pensez-vous du Poco F2 Pro ? Êtes-vous déçu par le successeur du Pocophone F1 ? On attend votre avis dans les commentaires.

Guess what phone this is… Ahh, I know it's not hard.

This is your first look at the official renders of #PocoF2Pro which is launching very soon. Full-screen design confirmed.

5 colour options: Black, Grey, Blue, Purple & White (K30 Pro?)

2 storage options: 128 & 256GB pic.twitter.com/mPzxWnsvoR

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) May 11, 2020