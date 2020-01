Pocophone F2 : un mystérieux « Poco X2 » avec 8 Go de RAM apparaît sur Geekbench

Le Pocophone F2 est-il sur le point de sortir ? La base de données Geekbench semble donner un nouvel indice : un appareil baptisé « Poco X2 » vient d’y apparaitre. On ne sait pas s’il s’agit du successeur du Pocophone, ou s’il s’agit d’une variante.

Le Pocophone F1 est un smartphone comme on les aime. Sorti en 2017, l’appareil embarque ce qui était à l’époque la puce la plus puissante de chez Qualcomm – un Snapdragon 845 – 6/8 Go de RAM, 64/128/256 Go de RAM, un double capteur photo, une énorme batterie 4000 mAh, le tout pour un prix autour de 300 € lors de sa sortie. Forcément, ces performances étonnantes pour ce segment impliquent des compromis.

Même avec un double capteur, la partie photo reste en retrait de la concurrence. La recharge rapide est un peu lente, l’écran est un écran LCD IPS, et surtout, le corps de l’appareil est en plastique en lieu et place du métal ou du verre des smartphones plus chers. Pour en arriver à ce produit, Xiaomi a demandé à ses clients ce qui les importait vraiment dans un smartphone. Or, depuis, le smartphone n’a pas eu de successeur.

On aurait pourtant pu penser qu’une nouvelle itération du Pocophone serait dévoilée en 2018, puis 2019… mais il a fallu attendre le tournant de 2020 pour que l’on commence vraiment à entendre parler d’indices sérieux autour d’un possible Pocophone F2. Tout est d’ailleurs parti d’un acte plutôt officiel : Xiaomi a déposé la marque « Poco F2 » qui devrait être réservée à l’Inde. Or, un nouvel élément semble indiquer que Xiaomi est bien en train de préparer un nouveau Pocophone.

Poco X2 : un Pocophone F2 moins cher ?

Un mystérieux smartphone baptisé « Poco X2 » est apparu dans la base de données Geekbench. Le smartphone tourne sous Android 10, dispose d’un SoC Snapdragon de dénomination inconnue cadencé à 1,80 GHz et de 8 Go de RAM. L’appareil écope d’un score de 547 en single core et 1767 en multi-core. Un score qui ne ressemble pas vraiment à ce que l’on attendrait d’un Pocophone F2. Puisque le Pocophone F1 obtient un score de 2411 en single-core et 9041 en multi-core.

En fait, le score Geekbench de ce Poco X2 ressemble beaucoup à celui d’un autre smartphone lancé en décembre 2019 par Xiaomi en Chine : le Redmi K30. Celui-ci obtient en effet 542 en single-core et 1686 en multi-core. Il n’est donc pas impossible que cela signifie deux choses : d’abord qu’il y aura plusieurs modèles de Pocophone cette année, dont un modèle vraisemblablement encore moins cher. Ensuite, que le modèle le moins cher sera sans doute une adaptation du Xiaomi Redmi K30.

Réservé au marché chinois, ce smartphone embarque un SoC Snapdragon 730G, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il dispose d’un écran LCD 120 Hz, dispose d’un quadruple capteur photo principal et d’un capteur selfie 20 Mégapixels assisté d’un second capteur de profondeur. Le tout avec une grosse batterie 4500 mAh. Le smartphone existe aussi en version 5G avec un SoC plus puissant (S765G) et 10/12Go de RAM.

