Poco va bientôt lancer un clone du Xiaomi Redmi 9

Poco s’apprête à commercialiser un nouveau smartphone sur le marché. D’après les informations de TUV Rheinland, il s’agirait d’un simple clone du Redmi 9 de sa maison mère Xiaomi. On fait le point sur toutes les informations disponibles.

Un mystérieux smartphone Poco est passé sur le banc de test de TUV Rheinland, un organisme de certification allemand et indépendant, rapportent nos confrères de XDA Developers. Sur le site de l’organisation, l’appareil est listé sous le code suivant : M2004J19PI.

L’organisme utilise apparemment le même code pour ce nouveau téléphone signé Poco que pour le Redmi 9 de Xiaomi. Selon XDA Developers, on peut donc s’attendre à ce que Poco lance dans les semaines à venir une version rebrandée du smartphone d’entrée de gamme Xiaomi.

La pratique est courante. En Inde, Poco commercialise le Redmi K30 sous le nom de Poco X2. Sur le marché européen, la jeune marque propose le Redmi K30 Pro 5G sous l’appellation Poco F2 Pro. On notera de nombreux transfuges analogues entre le catalogue de Xiaomi et celui de sa filiale, Redmi. Huawei procède régulièrement de la sorte avec les appareils estampillés Honor.

Pour rappel, le Redmi 9 est sublimé d’un écran IPS LCD de 6,53 pouces surmonté d’une fine encoche. Xiaomi confie la partie photo à un quadruple capteur photo composé d’un module principal de 13 mégapixels. Le Redmi 9 est alimenté par le SoC MediaTek Helio G80 (gravé en 12 nm) couplé à 3 ou 4 Go de RAM et une grosse batterie de 5020 mAh compatible avec la recharge 18W. En France, il est proposé au prix de départ de 159,90 euros. On peut tabler sur un prix similaire pour la version rebrandée signée Poco.

En parallèle, Poco prépare aussi l’arrivée d’un autre smartphone emprunté au catalogue de Xiaomi, le Poco M2 Pro. D’après les informations de XDA, ce terminal serait calqué sur le Redmi Note 9 Pro de Xiaomi. Ce Poco M2 Pro serait alimenté par le Snapdragon 720G de Qualcomm, un chipset milieu de gamme, et serait compatible avec la 5G. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.