Plus que 24h pour profiter du Choice Day AliExpress et de l’Apple Watch Series 9 à -31% !

Le Choice Day AliExpress prend fin ce soir à minuit ! Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour profiter de promotions exceptionnelles. L'Apple Watch Series 9 est par exemple disponible à -31% ! On vous en dit plus sur l'offre ci-dessous.

Profiter de l'Apple Watch Series 9 à -31%

Pendant encore quelques heures, AliExpress célèbre son événement annuel, le Choice Day, en proposant des remises exceptionnelles pouvant aller jusqu'à -60% sur une vaste gamme de produits. C'est l'occasion rêvée pour les consommateurs de réaliser des économies substantielles tout en se procurant des articles de haute qualité. Pour maximiser les économies, AliExpress offre également des codes promo supplémentaires :

3€ de remise dès 29€ d'achat avec le code PHONAND03

8€ de remise dès 69€ d'achat avec le code PHONAND08

20€ de remise dès 169€ d'achat avec le code PHONAND20

30€ de remise dès 239€ d'achat avec le code PHONAND30

50€ de remise dès 369€ d'achat avec le code PHONAND50

Voir toutes les offres du Choice Day AliExpress

Pour vous faire gagner du temps, on a trouvé LA pépite à ne surtout pas rater : l'Apple Watch Series 9 à -31% ! La montre connectée se retrouve ainsi disponible pour seulement 317,71€ au lieu de 506,80€ grâce à une première remise de -31€ et le code promo PHONAND30 pour 30€ de réduction.

L'Apple Watch Series 9 : le meilleur des montres connectées à prix cassé

L'Apple Watch Series 9 est bien plus qu'une simple montre. Avec son design élégant et son boîtier en aluminium, elle s'adapte parfaitement à tous les styles, que ce soit pour le sport, le travail ou les sorties. Son écran Retina toujours activé vous permet de consulter l'heure et les notifications en un coup d'œil, même en plein soleil.

Sous le capot, elle embarque le puissant processeur S9, garantissant une réactivité impressionnante pour toutes vos applications préférées. C'est l'outil idéal pour suivre votre activité physique grâce à ses nombreux modes d'entraînement comme la course, la natation, ou le yoga. Et oui, elle est étanche jusqu'à 50 mètres !

La santé n'est pas en reste avec des fonctionnalités comme le suivi de la fréquence cardiaque, la réalisation d'ECG et la mesure des niveaux d'oxygène dans le sang. Vous recevrez même des notifications en cas de rythme cardiaque irrégulier ou de bruit élevé autour de vous, vous aidant à rester en forme et en sécurité.

Côté connectivité, vous pouvez passer des appels, envoyer des messages et utiliser Siri, même sans votre iPhone à portée de main, grâce à la connectivité cellulaire. La compatibilité Bluetooth permet également de connecter vos écouteurs pour écouter de la musique ou des podcasts lors de vos déplacements.

Enfin, l'autonomie de la batterie a été optimisée pour durer toute la journée, avec une charge rapide pour vous faire gagner du temps. En résumé, l'Apple Watch Series 9 est l'accessoire parfait pour rester connecté, actif et en bonne santé au quotidien.

Tout savoir sur l'Apple Watch Series 9 à -31%

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.