Plus besoin de lire les longs PDF, Edge va les résumer pour vous en un clic

Le navigateur Edge de Microsoft va se doter d'une fonctionnalité très utile qui résume les fichiers PDF en un clic histoire de vous faire gagner du temps. Voici comment ça marche.

Edge de Microsoft n'a beau représenter que 5,25 % des navigateurs utilisés dans le monde selon les derniers chiffres de StatCounter, il n'est pas abandonné pour autant. La firme de Redmond y tient et n'est pas avare d'efforts pour le rendre plus rapide en modifiant les menus par exemple. Au-delà de ces améliorations “sous le capot”, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées régulièrement comme une gestion automatique des mots de passe compromis pour une sécurité renforcée.

Afin de mettre au point d'autres nouveautés marquantes, Microsoft peut compter sur son intelligence artificielle Copilot. L'impact en matière de productivité est facilement mesurable, par exemple avec cette aide à la rédaction des mails. Toujours dans cette veine, une fonctionnalité encore en phase de test fait son apparition sur la version bêta de Edge. Elle vient renforcer le lecteur de PDF intégré par défaut dans le navigateur en offrant la possibilité de résumer un document rapidement.

Cette fonction permet à Edge de résumer des PDF en un seul clic

Concrètement, un bouton intitulé pour le moment “Générer des mots-clés intelligents pour ce document avec Copilot AI” est désormais accessible lorsque vous ouvrez un PDF avec Edge. Cliquer dessus fait exactement ce que son nom suggère : Copilot analyse le contenu du fichier et affiche ensuite les mots-clés et phrases que l'IA juge les plus importants. Vous pouvez si vous le souhaitez cliquer sur chacun des mots-clés ainsi mis en évidence et obtenir des explications sur ces derniers.

On ne sait pas encore si la fonctionnalité proposera quelque chose de plus ou s'il s'agit là de sa forme finale. Autre inconnue : la date de déploiement à tous les utilisateurs, qui peut se situer entre maintenant et dans de nombreux mois. Si vous êtes impatient, rien ne vous empêche de passer sur le canal bêta de Edge et de tester la cet ajout avant tout le monde cela dit.

