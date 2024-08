Plus besoin d’avoir un smartphone hors de prix pour profiter de Galaxy AI, Samsung devrait déployer cette fonctionnalité phare sur des produits plus abordables

Galaxy AI a été la grande nouveauté des Galaxy S24 en début d’année. Aussi disponible sur les Z Fold et Z Flip 6, cette fonctionnalité n’est pour l’instant réservée qu’aux terminaux hauts de gamme. Il se pourrait toutefois qu’elle soit déployée sur des smartphones plus abordables dans les prochaines semaines.

2024 est l’année de l’intelligence artificielle. Microsoft, Apple, Google, toutes les boîtes tech misent dessus. Samsung n’est pas en reste avec son Galaxy AI, déployé sur les Galaxy S24 en début d’année, mais aussi sur les terminaux pliants, à savoir les Z Flip 6 et Z Fold 6. Ces smartphones ont un point commun : ils sont chers. Dans les prochaines semaines, Samsung pourrait le déployer sur une gamme moins onéreuse, à savoir les Galaxy A.

C’est le site Sammobile, toujours dans les bons coups, qui affirme sources à l’appui que Galaxy AI devrait arriver sur les Galaxy A35 et A55 dans les prochaines semaines via la mise à jour One UI 6.1.1. Logique, étant donné que le but de Samsung a toujours été de déployer son IA sur tous ses produits.

Galaxy AI va se décliner sur les smartphones Samsung moins chers

Le site précise toutefois que toutes les fonctionnalités de Galaxy AI ne seront pas disponibles sur ces smartphones. Pour le moment, on ne sait pas qu’elles seront ces absences, mais on peut imaginer que les retouches photos, très énergivores en termes de NPU, ne seront pas de la partie. La mise au propre de prises de notes devrait aussi manquer, les terminaux n'accueillant pas de stylet.

Galaxy AI propose tout un tas d’autres choses très intéressantes, comme par exemple le résumé d’articles via le navigateur. On peut aussi signaler la présence d’un traducteur instantané, très pratique lors des voyages à l’étranger, ou encore l’écriture ou réécriture de messages. Flemme d’écrire un roman russe pour faire un brief à votre patron ? Utilisez le générateur intégré. Plus encore, il est possible de retranscrire des enregistrements audios à l’écrit, et même de le résumer. Reste à savoir quand exactement Galaxy AI fera son chemin jusqu’aux Galaxy A35 et A55, mais si l’on en croit SamMobile, cela ne devrait plus tarder.

Source : SamMobile