PlayStation Plus : vous allez trembler de peur avec ce jeu culte qui débarque gratuitement sur PS5

A l'occasion d'une nouvelle conférence State of Play, Sony a décidé de dévoiler le nom des trois jeux offerts à tous les abonnés PlayStation Plus en octobre 2024. Et autant dire qu'il faudra avoir le coeur bien accroché avec l'arrivée de ce jeu d'horreur culte sur PS5 !

Comme vous le savez peut-être, Sony a donné une nouvelle conférence State of Play dans la nuit de mardi à mercredi. A cette occasion, le constructeur a dévoilé certaines nouveautés à venir sur PS5, à commencer par une version remasterisée de Horizon Zero Dawn. L'excellent Astro Bot va également recevoir sa première grosse mise à jour gratuite cet automne, qui comprendra cinq niveaux inédits et 10 bots spéciaux à découvrir.

Mais ce que l'on retiendra surtout, c'est évidemment la révélation de Ghost of Yōtei, la suite tant attendue du très bon Ghost of Tsushima. Avec ce nouvel opus, les équipes de Sucker Punch comptent en mettre plein la vue aux joueurs. Pour cause, il s'agit du premier titre du studio développé exclusivement pour la PS5 (pas de version PS4 à prévoir donc).

Et une fois n'est pas coutume, Sony a profité de l'évènement pour griller la priorité à billbil-kun. Pour rappel, le leaker réputé est devenu la bête noire de la firme nippone depuis quelques années maintenant en dévoilant systématiquement à l'avance la liste des jeux offerts avec le PS Plus (entre autres).

Voici les jeux offerts avec le PS Plus en octobre 2024

Afin de lui couper l'herbe sous le pied, le constructeur a dévoilé la liste officielle des jeux que l'on pourra ajouter gratuitement à sa bibliothèque dès le 1er octobre 2024. Et autant dire qu'il y aura de quoi plaire à tout le monde :

WWE 2K24 (PS4, PS5)

Dead Space Remake (PS5)

Doki Doki Literature Club Plus ! (PS4, PS5)

On commence donc par WWE 2K24, la référence du jeu de catch. Avec le dernier épisode en date, participez aux matchs les plus importants de l'histoire de la WWE, notamment ceux de Stone Cold Steve Austin, de l'Undertaker ou encore d'André le Géant.

Dans un tout autre genre, Doki Doki Literature Club Plus ! vous mettra dans la peau d'un nouveau membre d'un club de littérature un peu particulier. Un titre qui mêle séduction, enquête et horreur psychologique, rien que ça.

On poursuit dans l'horreur justement avec l'excellent remake de Dead Space. Le classique de Visceral Games a connu une seconde jeunesse dans cette réédition d'excellente facture qui exploite à 100 % les capacités des nouvelles consoles. Au programme, une ambiance anxiogène et terrifiante, des combats toujours aussi viscéraux et brutaux, servis par une direction artistique de haute volée. Un grand jeu.