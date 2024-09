Abonnés au PlayStation Plus Extra/Premium, les jeux de septembre 2024 sont là !

Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra/Premium en septembre 2024. Entre du jeu indé mêlant phases en 2D et 3D, de la survie dans un monde sous-marin hostile et du RPG post-apocalyptique, il y aura de quoi faire ce mois-ci !

Décidément, Sony aura fait la une de l'actualité ces dernières semaines, et pas forcément pour le meilleur. Fin août 2024, la firme nippone a dû composer avec le lancement catastrophique de Concord, son nouveau FPS multijoueur en live-service… Le titre a malheureusement connu un destin funeste, puisque le constructeur a tout simplement choisi de fermer les serveurs et de le retirer de la vente ! Un fiasco inédit pour un jeu qui a demandé 8 ans de développement.

Et hier, Sony a de nouveau pris la parole pour présenter officiellement la PS5 Pro. Au programme, plus de puissance, une plus grande capacité de stockage, des effets de Ray-Tracing améliorés et un combo 4K/60 FPS assuré sur de nombreux jeux. Là où le bât blesse, c'est bien son prix, d'ores et déjà jugé astronomique par les joueurs : 799,99 € !

Mais oublions quelques instants les récents déboires de Sony pour se concentrer sur la dernière annonce de la marque : la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra/Premium en septembre 2024.

Liste des jeux offerts avec le PS Plus Extra/Premium en septembre 2024

The Plucky Squire (PS5)

Under The Waves (PS4, PS5)

Night in The Woods (PS4, PS5)

Chernobylite (PS4, PS5)

Wild Card Football (PS4, PS5)

Space Engineers (PS4, PS5)

Road 96 (PS4, PS5)

Ben 10 (PS4)

Far Cry 5 (PS4)

Comme vous pouvez le voir, il y aura de quoi faire ce mois-ci. Dans cette liste, on vous recommande de jeter un coup d'oeil à The Plucky Squire. A l'image d'un Paper Mario, ce jeu d'aventure mêle phases de plateformes et d'action en 2D et en 3D.

Dans un autre genre, Under The Waves mérite aussi votre attention. Ce jeu d'aventure narratif vous plonge dans la peau d'un plongeur professionnel, bloqué dans les profondeurs de l'océan. “A travers le regard de Stan, guidez-le dans un flot d'évènements qui l'entraîneront de plus en plus profondément dans les abysses, reflet de sa propre psyché”. Un titre fort, qui aborde la pression écrasante du deuil.

Notez que tous les jeux de cette sélection seront accessibles aux abonnés dès le 17 septembre 2024.