PlayStation Plus : de la chasse aux fantômes dans Tokyo, des courses de mini-voitures, il y aura de quoi faire en novembre 2024

Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts à tous les abonnés PlayStation Plus en novembre 2024. Entre de la chasse aux fantômes dans les rues de Tokyo, des courses endiablées en mini-voitures et un nouveau jeu adapté d'un manga culte, il y aura de quoi faire en novembre 2024.

En octobre dernier, les abonnés PlayStation Plus ont notamment pu récupérer dans leur bibliothèque l'excellent remake de Dead Space. De quoi trembler devant sa TV à moindre frais.

Le constructeur a continué de nous gâter le mois dernier côté frayeur, puisque les abonnés PS Plus Extra/Premium ont aussi pu essayer Dead Island 2 ou encore The Dark Picture Anthology : The Devil in Me. Alors, doit-on encore s'attendre à frissonner avec les jeux offerts avec le PS Plus en novembre 2024 ? Sans atteindre l'intensité et la maestria d'un Dead Space, l'un des titres proposés ce mois-ci devrait vous faire sursauter à quelques reprises.

A lire également : PS Plus – marre des augmentations de prix ? Ce joueur a eu une idée de génie pour les éviter

Voici ce qui vous attend avec le PS Plus en novembre 2024

En effet, tous les abonnés PS Plus pourront récupérer dès le 5 novembre Ghostwire Tokyo. Ce titre, réalisé par Shinji Mikami (ndrl : le papa de Resident Evil), fait partie des dernières productions du studio regretté Tango Gameworks (The Evil Within 1 & 2, Hi-Fi Rush). Dans Ghostwire Tokyo, vous assistez impuissant à la disparition de la quasi-totalité de la population tokyoïte. Alors que vous vous apprêtez à sombrer également, une mystérieuse entité spectrale fusionne avec vous et vous prodigue des pouvoirs hors du commun. Autant dire que vous en aurez besoin pour affronter les vagues de démons qui ont envahi la capitale nippone.

Dans un tout autre genre, Sony proposera aux joueurs PlayStation d'ajouter dans leur bibliothèque Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Au programme, plus de 130 véhicules (parmi des Hot Wheels Originals, Monster Trucks, des motos et véhicules tout-terrain), plusieurs modes de jeu, des arbres de compétences pour améliorer vos voitures et un éditeur de circuit ultra complet.

On conclut la liste avec Death Note : Killer Within. Dans ce titre, le manga culte devient un jeu de déduction multijoueur à l'image d'un certain Among Us. Le principe ? Les joueurs sont divisés en deux équipes et incarnent soit Kira et ses fidèles, ou L et les enquêteurs dans le monde de Death Note. Sans surprise, le Death Note se cache parmi les participants et il faudra donc le retrouver pour remporter la partie. A voir ce que cela donnera en jeu.