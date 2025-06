PlayStation Plus : attendez-vous à une hausse de prix, Sony veut que son service devienne plus rentable

Sony ne s'en cache, l'entreprise envisage sérieusement d'augmenter le prix de ses abonnements au PlayStation Plus. L'objectif est de “maximiser la rentabilité”.

En avril dernier, Sony annonçait une hausse de prix pour ses modèles de PS5. Mais ses consoles pourraient ne pas être les seules de l'écosystème à voir leur tarif grimper. Dans une présentation sur la stratégie commerciale à venir de la branche PlayStation, Hideaki Nishino, président de Sony Interactive Entertainment (SIE) et successeur de Jim Ryan, a laissé entendre que l'entreprise pourrait bientôt toucher au prix des abonnements PS Plus pour gagner plus d'argent.

“Nous continuerons d'ajouter de la valeur et d'ajuster notre stratégie tarifaire de manière dynamique afin de maximiser la rentabilité”, a-t-il déclaré. La seconde partie de la phrase ne laisse que peu de place à l'interprétation : il faudra payer plus cher pour continuer d'accéder au PlayStation Plus. Reste maintenant à savoir quand.

On se dirige vers une hausse de prix du PlayStation Plus

Il évoque un “ajout de valeur” pour le service afin de justifier une telle augmentation. On n'en sait pas plus à ce sujet, mais il pourrait s'agir d'enrichir le catalogue de jeux, d'introduire de nouvelles fonctionnalités, de mieux intégrer le cloud gaming, ou de donner accès à de nouveaux contenus. On pense par exemple à des films et séries, Sony étant un acteur majeur de ces industries.

Il ne faut en tout cas pas s'attendre à ce que le PlayStation Plus devienne comme le Game Pass. Les dirigeants de Sony répètent depuis des années qu'ils ne comptent pas copier ce modèle et que les grosses exclusivités n'ont pas vocation à sortir day one sur leur service d'abonnement. PlayStation veut garder cette image de marque premium, qui ne brade pas ses jeux, et qui les commercialise au prix fort parce qu'ils le valent.

Une opposition nette avec la vision de Xbox, qui mise sur le système d'abonnement en prenant exemple sur la transformation de la consommation musicale et télévisuelle. Récemment, Shuei Yoshida, ancien patron de SIE, estimait que les abonnements type Xbox Game Pass pouvaient devenir dangereux pour le secteur du jeu vidéo.