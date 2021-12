Xbox Game Pass : Mortal Kombat 11 et The Gunk débarquent avant Noël

Microsoft vient d'annoncer une poignée de jeux supplémentaires à venir sur le Xbox Game Pass avant la fin de l'année 2021. Au programme de la baston et des fatalités avec Mortak Kombat 11, de l'exploration sur une planète étrange avec The Gunk et une enquête passionnante à la 1re personne avec Firewatch.

Après avoir annoncé l'arrivée de Among Us et Halo Infinite en décembre 2021 sur le Xbox Game Pass, Microsoft revient à la charge avec une poignée de jeux supplémentaires à venir sur son service gaming. Si l'on savait déjà qu'Among US débarquait sur le Xbox Game Pass dès ce 15 décembre 2021, le constructeur avait encore quelques surprises pour les abonnés.

En premier lieu, les joueurs pourront s'envoyer mandales et autres joyeusetés dès le 16 décembre sur Mortal Kombat 11, le dernier volet de la célèbre saga de jeux de baston. Au programme, un mode histoire bien fichu comprenant de nombreuses cinématiques époustouflantes, plus de 25 personnages différents parmi des légendes du 7e art comme Terminator ou Rambo, et toujours plus de fatalités sanglantes et gores à souhait.

On change d'ambiance avec le prometteur The Gunk. Dans ce jeu d'exploration, vous incarnez Rani, une convoyeuse de l'espace. Tombée sur une planète inconnue, mais extrêmement riche en ressources, vous allez devoir trouver un moyen de quitter cet endroit, tout en vous mettant un maximum dans les poches évidemment !

On continue avec FireWatch, un excellent jeu d'enquête à la 1re personne. Prenant en place en 1989, le titre vous invite à découvrir la vie d'Henry, “un homme qui a tourné le dos à une vie dissolue pour aller travailler comme garde forestier dans l'État reculé du Wyoming”. Du haut de votre avis situé au sommet de la montagne, vous avez la responsabilité de surveiller le moindre départ de feu. Delilah, votre supérieure, est le seul contact que vous aurez avec le monde extérieur.

Liste des nouveautés à venir sur le Xbox Game Pass