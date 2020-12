PlayStation Now : voici la liste des nouveaux jeux disponibles en décembre 2020

Comme chaque mois, Sony ajoute des nouveaux jeux à sa liste Playstation Now. En décembre, les joueurs pourront profiter du désormais culte Horizon Zero Dawn, un événement pour la plateforme de jeu en streaming. Wreckfest, Stranded Deep, The Surge 2, Darksiders 3 et Broforce seront aussi de la partie.

Ce mois-ci, le catalogue de PS Now s’enrichit d’une grosse pépite. Le jeu post-apocalyptique Horizon Zero Dawn sera en effet disponible en streaming après sa sortie en 2017. Il est fort à parier que les abonnés du service seront enchantés de pouvoir mettre les mains sur ce classique qui a fait les belles heures de la PS4. Cinq autres jeux rejoignent également les rangs des titres proposés par la plateforme, tandis que celle-ci se déleste de quatre œuvres emblématiques.

Voici la liste des jeux disponibles en décembre 2020

Horizon Zero Dawn est donc certainement la plus grosse annonce parmi les jeux disponibles ce mois-ci. Mais il n’est pas seul, puisqu’il est accompagné du nerveux Wreckfest : Drive Hard Die Last ou encore du RPG The Surge 2. Retrouvez la liste complète ci-dessous :

Horizon Zero Dawn : disponible indéfiniment

Wreckfest – Drive Hard Die Last : disponible pendant 6 mois

Stranded Deep : disponible pendant 12 mois

The Surge 2 : disponible indéfiniment

Darksiders 3 : disponible indéfiniment

Broforce : disponible pendant 12 mois

PS Now fait également ses au revoir à des jeux très populaires : Resident Evil 7, Metro Exodus, Wolfenstein : The Old Blood et Rocket League. Ces titres ont connu un franc succès lors de leur sortie sur PS4 et, tout comme Horizon Zero Dawn, Sony a offert une sacrée aubaine aux abonnés en leur permettant d’en profiter en streaming. On espère que vous avez eu le temps de les parcourir avant leur retrait du service.

Il est à noter que la PS5 prend également en charge PS Now. Les joueurs possédant la console pourront donc eux aussi découvrir ou redécouvrir les jeux disponibles sur la plateforme, aux côtés des nombreux titres PS1, PS2 et PS3 injouables autrement sur PS5. L’abonnement mensuel coûte 9,99 euros, 24,99 euros pour trois mois et 59,99 euros pour un an. Sony propose un essai gratuit de 7 jours donnant accès à l’ensemble du catalogue.