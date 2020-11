PS5 : la console n’est pas zonée et prend en charge le PS Now

Il sera possible de jouer à des jeux venant du monde entier sur la PS5, même si ceux-ci ne sont pas disponibles dans notre pays. Dans une FAQ consacrée à sa future console, Sony a révélé cette info qui devrait ravir les joueurs à travers le globe. La firme a également annoncé que PS Now, le service de jeu en streaming, sera à nouveau supporté, ce qui allonge encore plus la liste de jeux compatibles avec la PS5.

Jusqu'ici, la PlayStation était connue pour ses exclusivités qui faisaient transpirer la concurrence. Bien que cette stratégie sera très probablement toujours d'actualité pour la PS5, celle-ci offrira également la possibilité de jouer à un nombre de jeux impressionnant. Dans une FAQ parue aujourd'hui, Sony a en effet dévoilé qu'aucun jeu ne sera limité par sa région sur la console.

Concrètement, cela veut dire que si un jeu a été lancé dans un pays en particulier, qu'il n'a pas été traduit ni commercialisé dans un pays tiers, il sera quand même possible de le faire tourner sur PS5, peu importe où l'on se trouve.

PS Now sera disponible sur la PS5

L'absence de blocage par région n'est en effet pas la seule annonce de la firme dans cette FAQ. Le service de streaming Playstation Now a lui aussi été évoqué, Sony ayant confirmé sa disponibilité sur la PS5. Même si 99% des jeux PS4 tourneront sur la console, il s'agit d'une très bonne nouvelle puisque la plateforme est loin de s'arrêter à ces titres : on peut également y trouver des jeux PS3 et PS2 entièrement fonctionnels, à condition d'avoir une bonne connexion Internet.

Si ses exclusivités ont grandement contribué au succès de ses consoles, Sony cherche donc clairement à élargir son catalogue. Et pour cause : de nombreux tests ont déjà montré que les jeux rétrocompatibles affichaient de meilleures performances sur la PS5. La firme n'oublie cependant pas les titres qui ont marqué l'histoire de la PS4, puisque l'offre PlayStation Plus Collection donne accès aux plus grands succès de la console.

