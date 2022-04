Le Google Play Store vous empêchera bientôt de télécharger des applications obsolètes

Google Play masquera bientôt les anciennes applications pour les nouveaux utilisateurs afin d'encourager les développeurs à prendre en charge les dernières fonctionnalités d'Android, et améliorer la sécurité sur les smartphones.

Parmi les millions d’applications Android sur le Google Play Store, la plupart fonctionnent très bien sur les téléphones et tablettes récentes, même si elles ont été développées pour des versions d’Android plus anciennes. Cependant, certaines d’entre elles n’ont pas été mises à jour depuis longtemps, ce qui pourrait potentiellement poser des problèmes de sécurité. Ces applications obsolètes pourraient également ne pas être conformes aux dernières exigences de Google en matière de confidentialité.

Pour protéger ses utilisateurs face à ses applications qui sont potentiellement remplies de failles de sécurité, Google prévoit de cacher toutes ces applications à la vue de tous. Comme le fait déjà Apple sur iOS en éliminant les applications qui ne répondent pas aux dernières normes, Google a annoncé qu’il allait prendre des mesures similaires sur son Play Store.

Les applications qui n’ont pas été mises à jour depuis longtemps vont être cachées

Google a annoncé dans un billet de blog qu'à partir du 1er novembre 2022, les applications existantes qui ne visent pas un niveau d'API situé dans les deux ans précédents la dernière version majeure d'Android ne pourront pas être trouvées ou installées par les nouveaux utilisateurs d'appareils fonctionnant sous des versions d'Android OS supérieures au niveau d'API visé par les applications.

Google précise également qu’à mesure que de nouvelles versions d'Android OS seront lancées à l'avenir, la fenêtre d'exigence sera adaptée en conséquence. Chaque nouveau niveau de l’API correspond à une nouvelle mise à jour de Google, on retrouvait par exemple l’API de niveau 30 pour Android 11, et de niveau 29 pour Android 10. Les dernières versions les plus récentes Android 12.1 (L) et Android 12 portent les numéros d’API 32 et 31, respectivement.

En d’autres termes, si une application n’a pas été mise à jour vers une version d’Android âgée de moins de 2 ans par rapport à celle de votre appareil, l'application pourrait disparaître du Google Play Store et les utilisateurs n’auraient donc pas la possibilité de la télécharger. Dans un souci de renforcement de la sécurité sur Android, Google a également récemment annoncé qu’il allait supprimer automatiquement les autorisations des applications que nous n’avez pas utilisées depuis un certain temps.