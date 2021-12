Pixel Watch : voici à quoi va ressembler la montre connectée de Google

Google devrait présenter sa Pixel Watch en 2022. Aujourd’hui, une photo volée nous montre à quoi elle devrait ressembler. Nous devrions avoir un produit au design très épuré, dans la continuité de ce qui se fait avec les smartphones de la marque.

La Pixel Watch fait parler d’elle depuis quelques temps déjà, mais la rumeur commence à prendre de l'ampleur. Quand Google présentera-t-il sa montre ? Existe-t-elle, même ? En tout cas, chaque fuite et disséquée, analysée. Celle d’aujourd’hui nous montre le design du produit pour la première fois.

C’est le leaker Jon Prosser qui dévoile cette photo volée. Elle viendrait directement de Google et ferait partie de la future présentation du produit. On peut y voir une montre connectée dotée d’un design extrêmement simple, avec un simple écran rond, un châssis agrémenté d’un bouton poussoir ainsi qu’un bracelet sans fioriture. On remarque aussi l’interface des appels, toute simple.

La Pixel Watch adoptera un design très simple

Bien entendu, la photo est de mauvaise qualité, mais il faudra s’en contenter. De plus, nous n’avons là qu’un modèle et qu’une configuration de bracelet. On peut s’attendre à ce que Google prévoit plusieurs styles pour sa montre, comme le font les autres constructeurs.

Sur la Pixel Watch, nous ne savons pas grand-chose pour l’instant. Nous n’avons aucune caractéristique technique ni aucun détail précis sur son design à part cette photo. Seule certitude, elle proposera Wear OS, l’OS spécialement dédié à ce format qui devrait séduire d’autres constructeurs à l’avenir. L’idée de la Pixel Watch est de faire comme les smartphones Pixel : être un produit exemplaire, au premier sens du terme, pour toute l’industrie.

Cette Pixel Watch serait conçue par la même équipe que celle derrière les smartphones Pixel, mais embarquerait tout de même des fonctionnalités issues des produits Fitbit (marque de Google). Elle serait ainsi pensée dans la continuée des Pixel 6. Les dernières fuites laissent supposer une présentation au printemps 2022, mais pour le moment, il n’y a aucune certitude.

Quoi qu’il en soit, cette Pixel Watch pourrait redonner un coup de fouet au marché des montres connectées. Google pourrait ainsi suivre l’exemple d’Apple, qui a su faire évoluer ses Apple Watch avec le marché.