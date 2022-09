Pixel Watch : la 1re montre connectée de Google dévoile son design en vidéo

Alors que la présentation des Pixel 7 et 7 Pro est attendue pour le 6 octobre 2022, Google a décidé de prendre de l'avance sur son calendrier en dévoilant la première vidéo officielle de la Pixel Watch. L'occasion pour les utilisateurs de découvrir le design de la 1re montre connectée du constructeur.

Il s'agit de l'une des plus grandes arlésiennes de Google. Et pour cause, la presse parle de la Pixel Watch depuis des années maintenant. Les premières informations concernant la première montre connectée de Google remontent en 2018 !

Finalement, il aura fallu attendre la Google I/O 2022 pour découvrir enfin la Pixel Watch, la montre “premium” de Google sous Wear OS 3. Pour autant, la firme de Mountain View n'a pas encore présenté en bonne et due forme son nouvel appareil. En effet, il faudra patienter jusqu'au 6 octobre 2022, date à laquelle seront présentés les Pixel 7 et 7 Pro ainsi que la Pixel Watch.

Toutefois, Google a décidé de prendre de l'avance sur son calendrier puisque l'entreprise vient tout juste de diffuser la première bande-annonce officielle de la Pixel Watch sur YouTube. L'occasion rêvée pour les utilisateurs de découvrir le design définitif de la montre connectée de Google et de la voir au poignet d'une femme et d'un homme pour constater son gabarit et son allure.

Google lève le voile sur le design de la Pixel Watch en vidéo

De ce que l'on voit, la monte s'annonce plutôt épaisse. Malgré cela, elle reste plutôt discrète et compacte grâce au format circulaire adopté et son dos bombé qui abrite l'armada de capteurs nécessaires au suivi de la santé et du sommeil. La vidéo dévoile également les différents coloris disponibles comme le boitier noir, rose doré, sans oublier les bracelets jaunes, beiges, gris et noirs.

L'information principale à retenir reste toutefois une mention sur l'arrière de la montre. En effet, on peut y voir furtivement l'inscription suivante : Gorilla Glass. En d'autres termes, on sait que le dos sera protégé contre les rayures. Mais qu'en-est-il sur la façade avant ? La question reste entière pour l'instant.

Pour rappel, la Pixel Watch intègrera par défaut toutes les applications natives Google comme Google Maps et Google Assistant. On y trouvera également certaines applis récemment portées sur Wear OS comme Google Wallet et Google Home.