Pixel Watch : cette nouvelle fonctionnalité de la montre de Google pourrait vous sauver la vie

Lors du lancement de la Pixel Watch en octobre, l'entreprise a dit qu'il fallait s'attendre à ce qu’une nouvelle fonctionnalité soit déployée à l'hiver 2023, et la montre de Google a effectivement eu droit à une mise à jour cruciale pour certains utilisateurs.

Google a annoncé qu’une fonctionnalité très attendue serait déployée dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs de Pixel Watch. Il s’agit évidemment de la détection de chute, qui utilise des capteurs de mouvement et l'apprentissage automatique sur l'appareil pour identifier si un utilisateur a fait une chute brutale et le mettre en relation avec les secours si nécessaire.

Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité révolutionnaire, puisqu’elle est déjà proposée sur les Apple Watch depuis 2018 et le lancement de l’Apple Watch Series 4, mais il s’agit d’un ajout important qui pourrait bien permettre à votre montre de vous sauver la vie.

La détection de chute arrive enfin sur la Pixel Watch

Si les propriétaires de la Pixel Watch venaient à faire une chute, la montre vérifiera l'état de l'utilisateur après 30 secondes d'immobilité et contactera automatiquement les services d'urgence après une minute si nécessaire. Bien sûr, si la chute n’est pas grave, les utilisateurs pourront manuellement empêcher la montre d’appeler les secours.

Si l'utilisateur est conscient après sa chute et qu'il pense aller bien et ne pas avoir besoin d'aide, il pourra appuyer sur un bouton « Je vais bien » sur la montre. Si vous êtes blessé et avez besoin d'aide immédiatement, vous aurez également la possibilité de sélectionner « Je suis tombé et j'ai besoin d'aide », mais la montre le fera automatiquement pour vous si vous n’êtes pas en mesure de toucher l’écran.

Les utilisateurs verront une carte promotionnelle sur la page “Mises à jour” de l'application Watch Companion ou dans l'application Personal Safety où ils pourront activer la détection des chutes.

Ce n’est pas la première fois que Google déploie ce genre de fonctionnalités utiles sur sa montre, puisque les Pixel Watch peuvent depuis peu émettre des notifications de rythme cardiaque irrégulier. On aurait néanmoins apprécié que toutes ces options essentielles pour de nombreuses personnes aient été intégrées dès le lancement de la montre à la fin de l’année dernière.