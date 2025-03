Google a encore des problèmes avec les vibrations des Pixel

Les utilisateurs de smartphones Google Pixel font face à un changement inattendu après la mise à jour de mars 2025, qui entraîner des problèmes sur leurs appareils.

De nombreux utilisateurs ont signalé que les vibrations et le retour haptique de leurs appareils ont été modifiés, certains décrivant le nouveau ressenti comme « creux » ou « moins percutant ». Cette situation n'est pas sans précédent. En 2022, une mise à jour avait déjà réduit l'intensité des vibrations sur les Pixel 6, avant d'être corrigée environ deux mois plus tard. Actuellement, les utilisateurs de Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 8 rapportent des changements dans les vibrations, tandis que les propriétaires de Pixel 9 semblent épargnés. Les employés de The Verge ont également constaté ce changement sur le Pixel 8 Pro.

Les utilisateurs sur Reddit ont partagé leurs expériences, certains trouvant les nouvelles vibrations trop fortes ou désagréables, tandis que d'autres les jugent moins précises qu'avant. Google n'a pas mentionné de modification des vibrations dans le journal des modifications de la mise à jour, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un bug. Les utilisateurs peuvent ajuster l'intensité des vibrations via les paramètres, mais une correction officielle est attendue dans une prochaine mise à jour.

Un problème récurrent pour Google

Google rencontre vraisemblablement quelques problèmes pour stabiliser l'expérience utilisateur sur ses appareils Pixel. Les changements inattendus dans les vibrations et le retour haptique peuvent être frustrants pour les utilisateurs, surtout lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans les notes de mise à jour. Google a déjà corrigé des problèmes similaires dans le passé, et il est probable que cette question soit abordée dans une prochaine mise à jour mensuelle.

Les réactions des utilisateurs sont mitigées. Certains apprécient la nouvelle sensation, tandis que d'autres regrettent la précision et la netteté des vibrations précédentes. La capacité de Google à écouter les retours des utilisateurs et à apporter des corrections rapides sera cruciale pour maintenir la confiance dans la marque Pixel.

En attendant, les utilisateurs peuvent ajuster l'intensité des vibrations via les paramètres du téléphone, bien que cela ne résolve pas complètement le problème. On espère que Google communiquera rapidement sur le sujet.